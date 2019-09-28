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青年交通公園寓教於樂 交通局盼提升使用量

2019-09-28 12:30聯合報 記者郭頤╱即時報導

北市交通局去年12月在青年公園啟用北市首座「交通公園」，斥資211萬規畫交通教學的遊戲空間，但今年5月時遭議員質疑成效不彰，不僅使用人數少，又缺少公園指示牌。交通局科長彭志文表示，今年截至8月共有17校、600多位學生來公園戶外教學，而公園周邊道路已設15面指示牌，下個月將再增設公園內路標。

先前議員質疑，交通公園使用量低，僅12校、近300人使用，又因缺乏指示標誌，地處青年公園角落，若是民眾搭公車前往，還要再走一大段路，批評選址有問題。當時交通局長陳學台回應，會加強宣導、增設指示標誌。

交通安全科長彭志文表示，目前交通公園周邊道路已設有15面交通指示牌，提供民眾參考，青年公園內的路標將在下個月完成增設，而今年截至8月共有17校、600多位學生到此戶外教學，未來將持續與教育局、北市交大合作推廣活動，另有培訓30多名志工，協助相關宣導工作。

為加強宣傳，交通局今上午舉行「交通公園探險趣，小小尖兵來報到」活動，推廣交通公園，安排4場闖關體驗活動，讓學童在志工帶領下，從遊戲中學習交通安全知識。

交通局指出，下處交通公園將座落北投、士林科學園區周邊，而青年交通公園全天開放，包括交通標誌標線大尋寶、安全等候小秘笈、穿越路口小知識、視野死角大解析、標誌翻翻牌、巷道情境區大體驗及穿越路段小知識等7大區域。

學童們親自坐上公車駕駛座，體驗公車行車死角，認識馬路上有哪些危險區域。記者郭頤／...
學童們親自坐上公車駕駛座，體驗公車行車死角，認識馬路上有哪些危險區域。記者郭頤／攝影
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交通公園內的號誌及標線比照一般道路設計，讓學童可以模擬實際道路情境，學習如何安全...
交通公園內的號誌及標線比照一般道路設計，讓學童可以模擬實際道路情境，學習如何安全通過路口，建立正確交通知識。記者郭頤／攝影
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志工們帶領孩子學習正確的過馬路觀念。記者郭頤／攝影
志工們帶領孩子學習正確的過馬路觀念。記者郭頤／攝影
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青年北市交大

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