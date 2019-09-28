迎接國慶 新北懸掛萬面國旗祝賀國家生日

2019-09-28 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



十月國慶，新北市府已陸續在街頭懸掛國旗，計畫在市區主要道路、橋梁插掛1萬面國旗，營造旗海飄揚的團結意象，也號召市民在自家懸掛國旗，展現對國家的熱愛，歡慶光輝十月。民政局長柯慶忠說，市府大廳也將於10月1日懸掛國旗24面8號國旗展現磅礡氣勢，大門上張貼心型國旗貼紙。

受政治汾圍影響，全台各地近年在國慶或元旦很少看到國旗，但新北市都會懸掛萬面以上。有市民認為，不管自認國家是台灣是中華民國，只要法律上未修改，青天白日滿地紅就是我們的國旗。

柯慶忠說，今年道路插掛8號國旗，採用垂直懸掛方式，新板特區從市府周邊延伸輻射到縣民大道及中山、新府、區運、新站、漢生東、民權、文化路共8條主要道路，位置在分隔島及道路兩側路燈桿。

跨界及市區橋梁分別在台北、忠孝、中興、華江、萬板大橋5座橋梁設置，和桃園市相連的林口文化一、二、三路、文化北路4座橋梁也有，市區新海、大漢、秀朗及三鶯二橋考量風阻，採用較小的6號國旗，讓民眾行徑時可感受旗海飄揚的壯麗視野。各機關學校將在行政大樓、大門口以及陸橋等處掛國旗。