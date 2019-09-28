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新北市長侯友宜賀重陽 致贈長者敬老金

2019-09-28 11:29聯合報 記者施鴻基╱即時報導

新北市侯友宜今早冒雨探視板橋福德里福泰銀髮俱樂部，分別致贈重陽敬老金5000元給滿90歲的陳永瑞、范黃梅英等人，他祝福長者們老康健、呷百二，也表示住新北市活得越久越健康，領得越多，希望長者們多外出走走，別老是躲在家裡。

今早大雨，侯友宜在祭孔時一身濕，簡單換衣後轉往福德里活動中心，看到長者們手作狀元糕，一一握手招呼，福德里長、福泰社區發展協會理事長劉慧琳說，吃狀元糕配菊花茶效法古人重陽登高飲菊花酒，也祈求長者子孫中狀元。福德里約近千人可領敬老金。

侯友宜表示，新北市65歲高齡人口有56萬多人，預估下月達57萬人，市府為表示對長者的敬重，在財政預算有限情況下，仍然致贈重陽禮金，總金額接近10億，這是對長者的尊重，也提醒社會敬老尊賢。新北市百歲以上人瑞有610人，市府代致贈總統府敬老狀及衛福部金鎖片，今年市府加贈敬老祝賀紅包1萬元。

社會局長張錦麗表示，今年有62%長者選擇匯款轉帳，選擇領現金有21萬多人。65至79歲1500元；80至89歲2000元；90至99歲5000元；滿百歲1萬元。板橋區長林耀長說，板橋區可領重陽禮金有8萬2146人，公所和各里辦公處已準備好。

新北市長侯友宜（前左二）致贈敬老金給長者，右一為立委參選人柯志恩。記者施鴻基／攝...
新北市長侯友宜（前左二）致贈敬老金給長者，右一為立委參選人柯志恩。記者施鴻基／攝影
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新北市長侯友宜（前中）向長者們敬菊花茶。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜（前中）向長者們敬菊花茶。記者施鴻基／攝影
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侯友宜里約

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