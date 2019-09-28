烘咖啡豆焦味變空汙？台北市每年投訴逾百件

2019-09-28 07:20 聯合報 記者郭頤╱即時報導



台灣每年銷售咖啡逾20億杯，街上常見人手一杯咖啡，許多業者強打店內現烘咖啡豆，但烘焙咖啡的焦香氣味，對部分民眾來說卻可能是惱人「異味」。北市環保局近3年來，每年接獲近百件陳情案件，投訴咖啡業者烘焙咖啡豆時產生的味道，件數年年成長。環保局表示，多數業者經通知後已改善，尚無業者受罰，呼籲店家烘豆時應有防制設備，維護周遭環境品質。

環保局統計，台北市烘焙咖啡豆異味的投訴案，前年有88件、去年98件，今年截至8月已有102件，超過去年件數。其中包含30多家咖啡業者。有民眾形容，咖啡豆烘焙時，太過強烈的陣陣燒焦味，容易造成鼻子不適，若住在店家周遭，長期下來不勝其擾。

環保局稽查大隊長顏伶珍表示，環保人員稽查後，部分業者會改變烘焙咖啡豆作業流程，或加裝防制設備，若未完成改善，環保局會派員進行「異味汙染物官能檢測」，經採樣、聞嗅、分析3步驟得到評估數據，若不符法規標準，可依違反空氣汙染防制法，開罰10萬元以上。

咖啡業者表示，路邊咖啡店多採小型烘焙機，產生的味道或異味相對輕微，但確實會有人不適應烘豆時的氣味，若以最基本的靜電處理，就能有效減緩異味，但嗅覺很主觀，只要做吃的，多少都有味道產生，就是盡量不要影響他人。

環保局說，中山區有一家咖啡店遭民眾投訴烘豆異味，經協調減少烘豆數量，且每次烘豆後維護防制設備（靜電機），調整排放管路，就未再遭投訴；內湖區一家代客烘豆的店家則增設水洗機及活性炭濾棉去味。