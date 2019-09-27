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市府轉運站公車停靠區違停 下月科技執法

2019-09-27 23:14聯合報 記者郭頤／台北報導

市府轉運站前科技執法最快10月啟用，鎖定進入公車停靠區內的車輛，若停車超過3分鐘...
市府轉運站前科技執法最快10月啟用，鎖定進入公車停靠區內的車輛，若停車超過3分鐘，便可開罰。 圖／北市交大提供
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北市府轉運站前的公車停靠區，常發生違停亂象，台北市警局最快將在10月啟用科技執法，透過車牌辨識，鎖定進入公車停靠區範圍內的車輛，若經系統認定停車超過3分鐘，便可依規定處新台幣600元以上1200元以下罰鍰。

警方指出，市府轉運站前的公車停靠區違停情形，除導致公車無法貼近人行道停靠，使輪椅族難以上下車，也導致許多機車騎士鑽行，常有機車與上下車乘客發生碰撞或車輛擦撞的事故。

北市交大執法組長王均說，目前設備已展開測試，預計最快可在10月正式啟用，確切時間會再對外公告，盼設備能改善違停情形，促進交通安全。

他表示，基於誠信原則，測試期間民眾若有違停行為，不會利用科技執法設備開單，一是沒有對外宣告設備啟用，二是擔心測試期間系統仍不穩定，若因此開單恐引來爭議，但他強調，測試期間現場仍會有員警以人力開單取締違停，請駕駛人勿心存僥倖。

另外，辛亥隧道和市民高架橋的科技執法設備也將在年底前完工，辛亥隧道為區間超速取締，市民高架橋則以取締禁行大貨車為主，經測試、宣導期後，會再向公告啟用時間。

警方提醒，市府轉運站B1目前均設有臨停接送區，提供旅客臨時上下車以及轉乘捷運、計程車、國道客運與市區公車等運具，民眾可以多加利用。

違停公車北市

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