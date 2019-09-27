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新店中山里用童趣彩繪 把公園變成樂園

2019-09-27 21:22觀天下 記者張芳琪／新店報導

新店區中山公園以充滿童趣的彩繪，尤其是大地遊戲區有迷宮、跳格子、跳遠、寶可夢球圖...
新店區中山公園以充滿童趣的彩繪，尤其是大地遊戲區有迷宮、跳格子、跳遠、寶可夢球圖案等等，讓小朋友開心遊玩。 圖／大新店有線電視提供
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新店區中山公園以充滿童趣的彩繪，在陸橋階梯和廣場空地上，彩繪了可愛的動物和各種遊戲圖案，尤其是大地遊戲區有迷宮、跳格子、跳遠、寶可夢球圖案等等，讓小朋友開心遊玩，透過這樣的活潑彩繪，不但可以美化環境，也把公園變成了樂園。

就像是傑克與魔豆的故事，順著豌豆苗而上，如童話一般的動物們，出現在階梯上，這是位於新店區中山公園內，在湯泉陸橋上的階梯彩繪，五彩繽紛的顏色，讓階梯變的活潑生動，可愛的大象捧著星星，烏龜則拿起了釣竿，小羊坐在熱氣球中，可愛的不得了。

中山里里長潘威志表示，利用彩繪，設計出不同的大地遊戲，經常可以看見許多小朋友來遊玩，就連大人也都會忍不住，跟著彩繪圖案遊戲，玩了起來，而有的孩子則沒玩過跳格子，在大人的教導下，紛紛一起回味這古早味的跳格子，傍晚時間，這裡可以看見小孩玩得開心、大人也笑得開心，充滿歡樂。

公園廣場彩繪的遊戲，一共有八種，包括了中間的迷宮、周圍則有跳遠、12生肖圖、跳格子等等，其中相當特別的還有寶可夢球，原來中山公園是熱門的抓寶地點，在寶可夢中稱為雙獅公園，所以特別將寶可夢元素也納入彩繪圖案當中，另外，就連新北性平的代表動物企鵝都能看的到。

里長潘威志指出，雖然這個公園內沒有遊戲設施，但希望藉由這樣的方式，讓孩子也能在公園內快樂遊玩，打造一個大人小孩都愛的中山里樂園。

寶可夢新北熱氣球

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