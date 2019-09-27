新北國際採購商洽會 2天談成42億元生意

2019-09-27 19:59 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市經發局25至26日舉辦第七屆「2019新北市國際採購商洽會」，首度提供視訊商洽，共計創造42億元商機。其中參與廠商包含ICT、生技銀髮及金屬機械等187家優質廠商，與22家國際買主商洽440場次。

經發局長何怡明表示，採購商洽會近年來已成為中小企業廠商年度盛事。今年新增視訊媒合會議，透過線上結合線下的媒合方式，讓業者以最低的成本接觸有需求的潛在國際客戶，達成最大的買賣效益。

在經過2天馬拉松式洽談後，促使多家企業獲得與Twitter、CenturyLink國際大廠直接合作的機會。參與商洽的香港買家Scoolsmart表示，新北廠商具有軟硬整合實力，預計今年度將來台設立辦公據點，將以新北廠商的軟體設計能力結合塑膠射出成型廠商技術，共同打造客製化智慧校園產品。

而美國Lyft Inc.直接與康舒科技採購車用相關電源供應器樣品訂單、義大利Microlab因去年度的活動，與新北業者維持良好的互動關係，並於今年與聯穎科技簽署長期跨國電子醫療產品製造合作協議。