民宅有蛇 汐止長青里長勇抓毒蛇沒在怕

2019-09-27 21:24 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止區長青里長陳建興就帶著蛇籠捕蛇夾去抓蛇，毒蛇也抓了不少，因為本身做了十幾二十年的義消，沒在怕。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 雖然天氣開始轉涼，不過，位處五指山區的汐止區長青里，最近還是發現不少蛇出沒，前天就有民眾發現家裡來了一條眼鏡蛇，結果接到通報後，里長陳建興就帶著蛇籠捕蛇夾去抓蛇，里長說，今年毒蛇也抓了不少，因為本身做了十幾二十年的義消，沒在怕。

前幾天長青里民在自家庭院發現了蛇出沒，趕緊通報，里長陳建興就拿著蛇籠跟蛇夾去，很快的就把不速之客捕捉回來，這次抓到的眼鏡蛇生命力挺旺盛，而且似乎特別兇猛，不但在籠子裡動個不停，還會發出聲音，聽起來挺可怕，不過，本身也是義消的里長陳建興說，沒什麼好怕的，早就抓過不少蛇。

夏天山上的蛇本來就多，但是，天氣轉涼了，還是有蛇出沒，而五指山區，除了眼鏡蛇，龜殼花也有，只要有里民反應，陳里長幾乎都親自出馬，帶兩支捕蛇夾加蛇籠搞定，里民們也說，山區真的比較有蛇出沒，自己家中也出現過幾次毒蛇，而里長真的是十八般武藝都會，做為鄰居，已經好幾次看他抓蛇回來。

長青里長陳建興說，除了蛇，今年就抓了十幾條，眼鏡蛇、龜殼花、還有雨傘節，都是毒蛇，另外，蜂窩還一次處理二十幾個，雖然，這次的眼鏡蛇真的特別兇，但可能自己本身已經當了義消一、二十年，早就習慣。