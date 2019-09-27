不怕淹水了 五股成泰路排水改善完工

2019-09-27 21:25 觀天下 記者林正傑／五股報導



五股成泰路一段101號附近，每逢大雨乎都會淹水，市議員賴秋媚爭取了500多萬經費，整體地下排水改善工程已完成。 圖／永佳樂有線電視提供 分享 facebook 五股成泰路一段101號附近，每逢大雨乎都會淹水，不僅影響當地住家，由於鄰近德音國小讓小朋友們上下學時相當困擾，經里長向市議員賴秋媚陳情，爭取了500多萬經費，整體地下排水改善工程已完成，民眾以後將可不用再受淹水之苦。

五股最容易淹水的成泰路一段101號附近，以往只要遇到下大雨幾乎都會淹水，在106年時還造成嚴重的62水災，最主要的原因就是因為承接山泉水排水溝的雨水，連接至成泰路地下排水溝的深度及寬度皆不足，才會導致淹水。

水碓里長說邱江永說，每次下大雨，雨水就會溢到成泰路不僅影響當地住家，由於鄰近德音國小，讓小朋友們上下學時相當困擾。

除了成泰路一段101號，位在175號這邊，還有一處山泉水排水溝處，也是水碓里易淹水點，為解決里內淹水問題，水碓里長邱江永，特別向賴秋媚議員陳情，希望能夠協助改善地下排水工程。

市議員賴秋媚說，今年五月四號開始施工，在成泰路兩個易淹水點共施作約130米的地下排水改善工程，設置大型箱涵賴秋媚議員說，現在做的箱涵比過去大五倍，挖的也夠深，整個驗收完畢之後，大型箱涵將能蓄積更多水量，解決淹水問題。

整體地下排水改善工程在9月20日完成，先前一處淹水點的工程先行完工時，已可解決大雨淹水問題，如今兩處皆已完成，相信水碓里的民眾以後將可不用再受淹水之苦。