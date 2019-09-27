大陸幽靈船漂向台灣 今晚恐在東北角觸陸擱淺

2019-09-27 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



今天清晨在三貂角東北方海域，發現的大陸幽靈船，持續往台灣漂來，晚上6點的位置已在三貂角東北方約2.8浬，離台灣很近了，但由於海象惡劣，拖船從高雄港出港馳往中，明天才會趕到，航港局北部航務中心預測，幽靈船可能會在三貂角和鼻頭角間擱淺，他們也很緊張，緊盯雷達回報。

航港局北部航務中心指出，這艘幽靈船昨天從日本一路漂來，日方昨天就通知他們，還把拍到的照片傳來，他們馬上啟動應變機制，並聯絡陸方，但對方都不回應。

經查該船船尾有蕪湖港字樣，研判為安徽省蕪湖港籍船舶，這船無動力，無主機，可能在大陸內河運砂用的，不會有油汙，但怎麼會漂出來令人納悶。

拖船從高雄出港馳往中，由於未登船，是否是空船不知道，外海海象很差，他們也很緊張，預測今晚可能會在三貂角和鼻頭角間觸陸擱淺，等拖船來把它拖進基隆港或八斗子漁港，他們會當無主船處理，切割賣掉所得支付拖救費用。