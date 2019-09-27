王大閎建築四分之一列管 李慶元不滿「文資特權」

2019-09-27 18:54 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



北市大安區濟南路三段的私宅「虹廬」為國寶級建築師王大閎作品，今年4月經北市文資審議委員會列為歷史建築。但住戶不滿影響都更權益，提出訴願盼撤銷文資身份。市議員李慶元傍晚在教育部門質詢提出此案，要文化局給說法；文化局表示，還是會走文資程序，看委員認定，並跟民間討論。

2016年文資法進行修法，要求50年以上的老屋處分前都要進行文資評估，放寬提報資格，讓不少建物重新被審視，隨之而來的爭議，不只衝擊主管機關，也影響都更。

虹廬於1965年完工，為現代主義特色四層樓集合住宅，外觀立面和天井別具特色。王大閎兒子去年提報虹廬為文化資產並順利登錄歷史建築，但住戶認為權益受損，揚言抗爭到底，已向北市府提出訴願。

李慶元表示，大家以為買到知名建築師設計的房子可以增值，但事實上買到王大閎的房子，日後被指定為歷史建築或古蹟，影響房地產所有權人參與都市更新權益，會影響都市更新進度，增加規劃設計、權益分配的複雜度。其中「虹廬」就被視為當區都更不受歡迎對象，而遭排除在外。

李慶元說，經調查，王大閎生前在北市留下105處建築作品，有26處被文化局列冊管理，幾乎高達1/4，其中更有4處市定古蹟，3處歷史建築。其他被列冊管理的建築還包括私有集合住宅良士大厦、鴻霖大夏和弘英別墅等，質疑文化單位「獨厚」王大閎。

北市文化局局長蔡宗雄回應表示，在文資價值認定上，還是會走文資程序，看文資委員認定，並與民間討論。