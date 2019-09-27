北市愛叫車APP成效低 柯文哲：乾脆加入55688

2019-09-27 17:12 聯合報 記者郭頤╱即時報導



台北市交通局8月1日推出叫車平台「愛叫車APP」，但截至9月16日加入的司機僅465名，1415個民眾下載，叫車趟次113趟，實施成效引來市長柯文哲質疑。柯文哲說，「台灣大車隊的55688每月有幾10萬人叫車，我們一個多月才100多人，乾脆直接加入他們算了」。

經統計，北市目前共有2萬8000多名計程車司機，其中約有4成司機加入車隊派遣服務，另外6成的司機，則以路邊攬客和定點排班為主，為提供未加入車隊的司機叫車平台，北市交通局因此推出「愛叫車APP」。

交通局公運處上午在交通會報中，報告「愛叫車APP」推行進度，平台上路後到9月16日，加入的司機僅465名，1415個民眾下載APP，叫車趟次共113趟，相較於不少民眾愛用的台灣大車隊55688叫車系統，叫車量每月約幾10萬，執行成效引來柯文哲質疑。

「從政治上來考量要一炮而紅，這是不好的政策，一炮沒有紅」，柯文哲說。柯說，一個半月只有113趟次，那就要掛掉了，應該想一下做促銷活動之類的，「況且駕駛只有465個夠嗎？不要推出會失敗的政策」。

柯文哲說，要慢慢做一個聰明的政府，要準備好促進政策的策略，政策就是要成功，不成功是多虧錢，所以要開始列管你們(公運處)的KPI， 就看每個月有多少人使用，「台北市如果1個月只有100多件，乾脆不要做。」

柯文哲強調，對長官來講，長官不想聽細節，長官只看KPI，細節是局處要處理，看局處要什麼支持再跟長官講，像你要如果需要網紅，「我就是最強的網紅，我都可以配合，但我要看到成果」。