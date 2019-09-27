湧蓮寺捐款6億元興建慈善公益大樓 預計民國114年完工

2019-09-27 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市蘆洲湧蓮寺去年10月豪氣「裸捐」6億元工程款，由新北市府興建興建多功能慈善公益大樓。新北市民政局今舉行「湧蓮寺捐款興建慈善公益大樓簽約儀式」，新北市長侯友宜與湧蓮寺主任委員陳宏昌同台簽約。未來慈善公益大樓將集合運動休閒場所、公托中心、停車場以及演藝廳等設施，建物共地上6層、地下3層，將強化三蘆地區生活機能。

陳宏昌表示，公益慈善總樓地板面積約19796平方公尺，以服務三蘆地區民眾的需求進行規劃，因此規劃超過8000平方公尺的停車空間以及近700平方公尺的托老、托幼中心，回饋三蘆地區的市民。

公益慈善大樓鄰近三民高中捷運站，除了公托與停車場外，還有室內溫水游泳池、體適能中心、韻律教室、綜合球場、羽球場、閱覽室以及藝文展演空間。

民政局長柯慶忠表示，三蘆地區人口數約58萬人，占全市總人口數的14.6%，是人口密集、商業繁榮的都會區，且蘆洲區更是人口密度第二高的行政區，公益慈善大樓完工後，一定可以增加公共服務效能提升生活品質，預計114年完工。