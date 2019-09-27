湧蓮寺捐款6億元興建慈善公益大樓 預計民國114年完工
新北市蘆洲湧蓮寺去年10月豪氣「裸捐」6億元工程款，由新北市府興建興建多功能慈善公益大樓。新北市民政局今舉行「湧蓮寺捐款興建慈善公益大樓簽約儀式」，新北市長侯友宜與湧蓮寺主任委員陳宏昌同台簽約。未來慈善公益大樓將集合運動休閒場所、公托中心、停車場以及演藝廳等設施，建物共地上6層、地下3層，將強化三蘆地區生活機能。
陳宏昌表示，公益慈善總樓地板面積約19796平方公尺，以服務三蘆地區民眾的需求進行規劃，因此規劃超過8000平方公尺的停車空間以及近700平方公尺的托老、托幼中心，回饋三蘆地區的市民。
公益慈善大樓鄰近三民高中捷運站，除了公托與停車場外，還有室內溫水游泳池、體適能中心、韻律教室、綜合球場、羽球場、閱覽室以及藝文展演空間。
民政局長柯慶忠表示，三蘆地區人口數約58萬人，占全市總人口數的14.6%，是人口密集、商業繁榮的都會區，且蘆洲區更是人口密度第二高的行政區，公益慈善大樓完工後，一定可以增加公共服務效能提升生活品質，預計114年完工。
侯友宜表示，湧蓮寺長期致力於社會公益慈善，從八八風災、八仙塵爆、高雄氣爆，到台南及花蓮震災等，都率先捐出善款協助救災，並發放清寒獎助學金、低收入戶物資及捐贈巡邏車等，每年捐款金額達1000萬以上，連年獲得本市績優宗教團體。湧蓮寺這次捐贈6億元經費將由新工處興建慈善大樓，新增公托、停車場等讓市民有感的公共活動空間，也是透過行動弘揚觀音慈悲。
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