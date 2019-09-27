深坑多福宴推18道滿漢全席 蒸炸煮炒烤燴煨豆腐

2019-09-27 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



年年開賣即秒殺的深坑多福宴又來了，今年深坑多福宴將在10月9日在深坑老街熱鬧開宴，推出史上最多18道豐富料理，一次網羅豪華料理及經典小吃，更串聯石碇及坪林安排超值一日遊程，再加碼逛台北市立動物園、公車站牌打卡送深坑老街商品抵用券等優惠。

深坑多福宴今年邁入第6屆，特別以「原味覺醒」為訴求，從記憶中的豆腐原味出發，搭配在地百變多樣的豆腐美食，推出史上最狂18道料理，出菜數歷年最多。

此外，這次更特別串聯石碇及坪林觀光資源，並促成雙北合作，加碼台北市立動物園、欣欣客運旅客到深坑遊玩限量優惠，將客源導入深坑，帶動當地客群多元化及年輕化，以深坑多福宴為引信，為深坑老街點燃國慶連假商機。

新北市經發局表示，本次深坑多福宴網羅在地店家熱賣美食，包含麻辣臭豆腐鍋、蟹黃豆腐煲及豆腐羹等，還有炸臭豆腐、烤皮蛋臭豆腐等特色小吃，再加上豆腐冰淇淋及豆腐冰粽等創意甜點。