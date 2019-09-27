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狂追「返校」哏 新北市圖：你是忘了還還是根本就不想還？

2019-09-27 14:16聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

國片「返校」正夯，不少小編都採用「返校」哏，新北市立圖書館也在臉書粉專以返校風格拍了一張「還書」照，笑稱「把所有的逾期都留在過去，就這麼忘了不好嗎？ 」，更煞有其事「致閱讀自由」，重申期限30天，可以續借一次，有借有還再借不難。

該張圖以返校風格拍攝，更模仿「你是忘記了，還是害怕想起來？」的電影宣傳詞，改為「你是忘了還，還是根本就不想還？」，幽默改寫吸引網友眼球。

新北市立圖書館也在臉書粉專以返校風格拍了一張「還書」照，改寫電影宣傳詞「你是忘了...
新北市立圖書館也在臉書粉專以返校風格拍了一張「還書」照，改寫電影宣傳詞「你是忘了還，還是根本就不想還？」。圖／新北市圖提供
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返校圖書館

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