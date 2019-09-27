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為長者打肺炎鏈球菌疫苗 新北市府今年擴大到65歲

2019-09-27 11:59聯合報 記者施鴻基╱即時報導

新北市長侯友宜陪老人共餐，宣導牙齒塗氟。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜陪老人共餐，宣導牙齒塗氟。記者施鴻基／攝影
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中央肺炎鏈球菌疫苗注射限75歲以上才能免費接種，新北市府今年決定擴大到65歲，今天到三重興華活動中心宣導，也希望長者們注意保護牙齒，加入塗氟行列。

政府統計2018年國人十大死因肺炎排名第3，有1萬3000餘人死亡，其中65歲以上長者占9成。

肺炎鏈球菌可能引發多種疾病，如中耳炎、肺炎、腦膜炎、心包膜炎、骨髓炎、關節炎及敗血症等，嚴重甚至死亡。最有效治療方法就是施打疫苗。

新北市衛生局疾病管制科長許玉芬表示，肺炎鏈球菌導致的 死亡率相當高因此政府才協助長者免費施打，新北市65歲高齡人口已經超過56萬，全台灣最高，因此決定擴大施打疫苗，年底前就會開始，每支疫苗原定價1000多元，由市府支付，協助民眾省錢，不過還是要注意個人體質。

另外，世界衛生組織指擁有20顆牙齒，就可以良好地咀嚼所有食物，吸收營養。補助裝假牙只能治標，釜底抽薪是良好的口腔清潔、規律看牙，因此新北市府也讓長者免費塗氟，

新北市今年與新北市牙醫公會合作，5月起定期至長者共餐據點宣導口腔衛教；另針對15個偏遠地區，衛生局調派2輛口腔醫療巡迴車加強服務。

市長侯友宜說，「年輕一點」從65歲就要開始顧牙齒，目標80歲還有20顆。也請長者們平日就要出來走走，因為多運動不僅會健康，而且可以吃得更多，未來才不會變成「老孤倔」。

新北市府今年擴大為長者打肺炎鏈球菌疫苗。記者施鴻基／攝影
新北市府今年擴大為長者打肺炎鏈球菌疫苗。記者施鴻基／攝影
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肺炎侯友宜

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