親子樂！行動書車vs.假日親子電影院 周六大湖公園登場

2019-09-27 07:55 聯合報 記者郭頤╱即時報導



台北捷運公司邀請家長和小朋友本周六一同到大湖公園玩耍放電，規畫「行動書車vs.假日親子電影院」活動和親子同樂。圖／台北捷運公司提供 分享 facebook 每到周末許多家長就苦惱該帶家中寶貝去哪玩耍，為提供更多元的親子活動，台北捷運公司明天下午，將在捷運大湖公園站2號出口旁舉辦「行動書車vs.假日親子電影院」活動，邀請家長和孩子到大湖公園野餐放鬆，享受好書及超爆笑的冰原歷險記系列電影，度過知性又溫馨的周末時光。

北捷指出，大湖公園只要搭捷運就可輕鬆抵達，28日下午1點開始，台北市立圖書館將派出行動書車，載著滿滿好書到大湖公園站2號出口，現場有舒適的閱讀空間和說故事時間；另外，圓滾滾的高人氣吉祥物麻吉貓，也會在下午1點半、4點及6點驚喜現身，與大小朋友同樂。

下午3點開始，身懷絕技的街頭藝人，將免費大放送小朋友最喜歡的造型氣球，還有令人驚艷的行動藝術雕像，運用絕妙的肢體互動，要讓大家目瞪口呆。

重頭戲「露天親子電影院」則在晚上6點半登場，北捷安排「冰原歷險記系列電影－笑星撞地球」，電影主角鼠奎特將帶領大家一起到外太空歷險，要讓大家在笑聲中，留下難忘回憶。