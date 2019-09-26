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台南七股再傳流浪犬致摔車重傷 動保處：加強捕捉

2019-09-26 20:15聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市議員陳昆和表示，9月20日星期五晚間6點多，一召摩托車騎士由三股往十份途中，遭遇野狗突然衝出於車道，當事人受到驚嚇致反應不及，導致摩托車失控，連人帶車撞向路旁大樹，造成臉部右側及鼻樑，右肩、右手、右側身體後方、右腿關節處前後方等多處擦傷，大腿骨處甚至骨折須開刀接回，差一點遺憾終生。也因爲大腿骨骨折，使當事人需休養復健一大段期間，生活始能恢復正常。

陳昆和指出，在10多年前同一里曾有婦人被流浪狗咬死事件，還有前一陣子學甲區沈姓女童等也疑因流浪犬竄出致摔車重傷害死亡事件，也曾質詢過相關單位但目前仍無具體立即有效的處理措施，呼籲台南市政府相關單位能積極處理，擬定野狗管控的配套措施，讓類似受傷案件不再發生。

台南市動保處表示，為強化流浪犬隻族群管控，動保處針對有流浪犬問題的地區，一直以來都配合當地民眾進行捕捉管制，尤其對於沿海地區等高風險區域，皆優先捕捉移除追逐人車之遊蕩犬隻，且不再回置，後續推廣做為工作犬提供民眾認養

動保處表示，由於沿海地區遊蕩犬隻數量多，平時即針對七股區三股里及十份里遊蕩犬隻加強管制，今年至9月25日止在該兩里合計已捕獲42頭，今晚也立即派員前往當地會同里長加強捕捉，讓交通意外的憾事不再發生。

動保處表示，目前全國實施零撲殺政策，在外遊蕩的流浪犬經捕捉後需要足夠的空間予以安置收容，但目前本市二處動物之家均已滿載飽和，雖然動保處積極推動認養工作，但每日所捕捉進入動物之家的數量仍遠高於認養出去的數量，因此，興建新的動物之家是非常急迫且需要的。

目前動保處已向中央爭取到興建動物之家的規劃費用，但規劃地點遭地方民眾反對，目前仍持續溝通中，希望能順利興建新的動物之家，加強收容數量，配合源頭的管控來減少流浪犬數量及流浪犬產生的問題，以兼顧市民安全及流浪犬生存權利，取得平衡，共創雙贏。

台南市七股區傳出被流浪犬驚嚇摔車受傷。圖／市議員陳崑和提供
台南市七股區傳出被流浪犬驚嚇摔車受傷。圖／市議員陳崑和提供
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流浪犬動物之家認養

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