金山首設2站YouBike 區長：連結北海岸觀光系統

2019-09-26 19:27 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市金山區將首設YouBike，設置「金山八德街」及「金美國小」2站，明天零時正式送電啟用。金山區長陳國欽說，這2站是YouBike串連北海岸景點的前哨站，可利用連結北海岸觀光系統，如法鼓山、獅頭山、朱銘美術館等，對金山的觀光旅遊很有助益。

金山區公所表示，配合新北市長侯友宜青春山海線的綠色觀光理念，交通局推動綠能運輸，藉由金山區辦理市地重劃的機會， 在金美國小旁杜鵑公園設置「金美國小」站（仁愛路37-5號對面、提供36個車位），及八德街24號對面流蘇公園設置「金山八德街」站（提供38個車位）設置YouBike站。

區公所提醒民眾，騎乘YouBike 的民眾記得先到YouBike官網或租賃站Kiosk登錄投保「公共自行車傷 害險」，民眾不用花一毛保費，即享有安全保障。騎乘期間受傷住 院，一天理賠上限1,000元，死亡或失能則最高理賠100萬元，給騎士 們多一分安全保障，但要注意卡片登錄的騎乘者資料需和實際騎乘者 為同一人，才符合理賠資格。