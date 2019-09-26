親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

最後一條生產線停工 夏普白色家電不再「日本製」

蔡總統博士論文 明早10時公開全民閱覽

北市特教藝術聯展 市府1樓展出

2019-09-26 19:24聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

北市教育局舉辦「台北市特殊教育學生藝術聯展」作品今、明2天於市府一樓中庭展出，28日起移至市府其他展區展出。這次共計展出70件平面、立體創作，北市4所特教學校學生發揮無窮想像力，也讓社會大眾藉此認識特殊生，打開自己欣賞畫作、欣賞不同內心世界的機會。

本次展出之作品除了臺北市四所特教學校外，亦請台北市各教育階段之公私立各級學校共同參展，共計有70件平面及立體藝術作品，作品樣貌與畫風多元豐富。今年展覽額外增設22組「特別獎」，肯定學生克服自身困境而勇敢作畫、發揮自我的精神。

啟聰學校高三曉薇說，畫的內容是雅馬遜大火蔓延，大火燒光白白的感覺，希望大家多多關心自然，另一幅清涼夏夜則用淡淡的顏色呈現，感覺比較清爽，她表示自己高一就開始學素描，逐一學習水彩、色鉛筆、鉛筆等，未來考大學希望考美術相關科系。指導老師李宜真說，曉薇領悟力很高，也很努力，在教學過程中成長很多。

文山特教學校郭禹彤的作品充滿童趣，指導老師陳麗婷說，禹彤非常努力，擁有天生的美感，雖然繪畫上造型不熟悉，但透過引導，都願意嘗試，回家練習也認真完成，未來有機會能畫出更棒的作品。這次參展作品主題是介紹台灣特種生物，禹彤從照片中選擇了這張擁抱，表現平時生活與親師互動的感覺。郭媽媽則說，禹彤以前畫法很單調，經過老師啟發，色彩愈用愈多，每次畫畫都很高興。

教育局副局長何雅娟表示，這是第四年辦特教藝術聯展，繪畫過程辛苦，但老師、孩子不放棄，才能成就美麗畫作，70個作品有平面、有立體，希望大家到市府來看。

此次展覽作品於一樓中庭展出至108年9月27日下午1時；108年9月28日移至市府大樓第三展區（六樓中央北區、七樓中央北區、十一樓中央北區）、第五展區（八樓北區、中央北區）、第七展區（九樓中央北區、九樓西北區、十樓中央北區）續展。

啟聰學校高三曉薇繪畫內容是雅馬遜大火蔓延後的山林風光。記者魏莨伊／攝影
啟聰學校高三曉薇繪畫內容是雅馬遜大火蔓延後的山林風光。記者魏莨伊／攝影
分享
文山特教學校郭禹彤的作品充滿童趣。記者魏莨伊／攝影
文山特教學校郭禹彤的作品充滿童趣。記者魏莨伊／攝影
分享
台北市教育局舉辦「台北市特殊教育學生藝術聯展」作品今、明2天於市府一樓中庭展出。...
台北市教育局舉辦「台北市特殊教育學生藝術聯展」作品今、明2天於市府一樓中庭展出。記者魏莨伊／攝影
分享

北市大火教育局

相關新聞

金山首設2站YouBike 區長：連結北海岸觀光系統

2019-09-26 19:27

泰山森林書屋新族語「picul」 象徵閱讀就是力量

2019-09-26 18:02

吳秉叡、蘇巧慧爭取改善丹鳳高中排水 下學期前完成

2019-09-26 17:15

汐止東科視障按摩小棧開幕 4日前消費200送10分鐘

2019-09-26 16:33

新北中和又爆1例屈公病例 防治範圍擴大到32里

2019-09-26 15:23

影／大巨蛋核准施作1、2樓外牆 議員驚呼：快蓋好了

2019-09-26 15:03

三峽農會首辦白茶製茶競賽 翁榮杰抓準乾燥時機奪冠軍

2019-09-26 14:54

AED未依法定期抽檢 藍議員批北市府怠惰

2019-09-26 14:17

議員及副市長也演歌仔戲 免費入場民眾手刀搶票

2019-09-26 13:18

北市高齡駕照繳回或換發 就送實用宣導品

2019-09-26 12:51

新店碧潭裝置藝術小天使被推倒 觀旅局要追查

2019-09-26 12:33

新北青春山海線 邀遊客Higher

2019-09-26 12:26

借書就可玩金工皮革 爺奶打造專屬飾品

2019-09-26 12:19

京華城變更住宅區？ 柯文哲：要務實處理

2019-09-26 12:14

打造視障、銀髮6族群融合遊戲 行動車巡迴全台偏鄉

2019-09-26 12:11

做夢驚醒「很多心願沒完成」 她當志工獲表揚

2019-09-26 10:57

主人往生留下43隻犬貓無人照料 動保處盼社會愛心認養

2019-09-26 09:35

石塊圍砌護溪流生態 堤岸平添古樸美

2019-09-26 00:06

垃圾丟輕軌分隔島 捷局：拍照告發

2019-09-26 00:04

新北國際商洽會 首度視訊拓商機

2019-09-25 23:54

862變716 皇冠北海岸線改編號 泡湯推優惠

2019-09-25 23:52

菜寮4里等了11年… 汙水下水道 明年5月完工

2019-09-25 23:48

到萬里上傳蟹蟹舞 抽7777元鱻蟹宴

2019-09-25 23:46

重慶北路北上交流道 上班就塞車 朝3方向改善

2019-09-25 23:25

台北白晝之夜 10月5日大直、內湖登場

2019-09-25 23:14

跟進外縣市作法／北市首座廚餘生質能廠 改BOT營運

2019-09-25 23:05

設計有問題？ 北市健康公宅 蟑螂大舉入侵

2019-09-25 22:57

北市推廣再生水 首建專管延伸社區

2019-09-25 22:37

金山公所開箱照 區長拿著捕蛇夾現身

2019-09-25 20:03

深坑關懷據點也跟風 爺奶玩起開箱照

2019-09-25 20:03

九份老街燈籠慘剩燈泡 地方爭取修繕

2019-09-25 20:02

淡水危樓翻修受限制 百戶居民安全堪慮

2019-09-25 20:02

屢遭疑黨政不分 北市議會要求柯文哲專案報告

2019-09-25 20:02

今年最多星 汐止里環境認證19里獲五星

2019-09-25 20:01

開始揪團！白晝之夜下周登場 捷運、公車都加開班次

2019-09-25 19:02

要環保志工消毒屈公病疫區挨批？新北衛生局澄清沒通知

2019-09-25 18:53

延宕11年！重啟三重光明路周邊汙水建設 明年5月完工

2019-09-25 18:42

柯文哲要議員示範黨務政務怎麼分開 她批柯不如韓國瑜

2019-09-25 18:19

視察牛埔山管制步道 侯友宜：屈公病疫情還在控制範圍

2019-09-25 16:22
看更多

熱門文章

蘆竹區長與女議員爆婚訊 鄭文燦將早一步調動人事

2019-09-26 10:02

影／每天水煮蛋+跑步月瘦8公斤 林右昌重訓嗆陳其邁會輸

2019-09-25 21:45

綠議員聲淚俱下 批「高雄市議會最黑暗的一天」

2019-09-26 12:25

影／大巨蛋核准施作1、2樓外牆 議員驚呼：快蓋好了

2019-09-26 15:03

影／台中康橋附近眼鏡蛇出沒 民眾嚇得「罵罵號」

2019-09-26 13:55

接任台北市副市長 黃珊珊證實：曾獲徵詢、樂意幫忙

2019-09-26 15:50

質詢韓國瑜抽籤靠運氣 安全名單綠5人藍7人

2019-09-26 10:12

遭韓國瑜罵粗俗、下流不堪 呱吉說明大港演出原因

2019-09-26 17:53

高市綠議員要韓國瑜辭職 藍議員護航爆衝突

2019-09-26 11:13

主人往生留下43隻犬貓無人照料 動保處盼社會愛心認養

2019-09-26 09:35

台南車站前 國賓大樓年底拉皮

2019-09-25 23:12

全台最美南迴公路安朔-草埔段 年底通車

2019-09-25 23:28

韓國瑜施政報告 竟被綠議員抱怨打斷

2019-09-26 10:55

藍議員追氣爆善款大港開唱 韓國瑜：如有不法移送法辦

2019-09-26 15:29

高雄老字號華后飯店傳將歇業！鹽埕「一王一后」說再見

2019-09-26 09:47

桃園主辦國慶晚會 9000張門票發送

2019-09-25 23:28

穿山甲半年救援40隻 16隻遭野狗咬傷

2019-09-26 07:36

高市綠議員送辭職書給韓國瑜藍力阻 藍綠激烈衝突互嗆

2019-09-26 11:57

台南舊城區6老建物變身 吸遊客朝聖

2019-09-25 23:26

基隆寵物店良莠不齊 評鑑結果公布優等9家也有限改

2019-09-26 10:46

新北中和又爆1例屈公病例 防治範圍擴大到32里

2019-09-26 15:23

童醫院開箱圖文 急診開刀房都上場

2019-09-26 13:05

日式警察宿舍將拆除 日88歲婦人看新聞來台尋兒時記憶

2019-09-26 16:09

選舉補助金形同竊取納稅錢？韓國瑜：重大議題共同思考

2019-09-26 12:49

高市議會藍綠衝突 藍控綠營潑咖啡、丟預算書、打人

2019-09-26 13:33

新北青春山海線 邀遊客Higher

2019-09-26 12:26

影／144萬張花博卡轉市民卡？ 盧秀燕：收拾善後中

2019-09-26 14:15

小琉球美麗五爪貝遭盜採 志工心痛「請不要破壞」

2019-09-26 10:47

韓國瑜6時散會錯了嗎？他找出陳菊在5時21分就散會

2019-09-26 17:49

嘉市議員李奕德遞補宣示 不負從政初衷

2019-09-26 11:03

新店碧潭裝置藝術小天使被推倒 觀旅局要追查

2019-09-26 12:33

京華城變更住宅區？ 柯文哲：要務實處理

2019-09-26 12:14

韓國瑜議會備詢 若總統勝選會加大力度衝刺、照顧高雄

2019-09-26 16:10

高市議會部分旁聽民眾嗆綠議員 雙方起衝突

2019-09-26 12:18

基隆間歇性大雨累積雨量95毫米 中和路等多處道路積水

2019-09-26 16:09

抄電表被狗吠出腳踢 宜蘭縣府：傷狗最高可罰7萬5千

2019-09-26 12:01

500公尺藍染包圍下 台中屯區藝文中心的天空不一樣

2019-09-26 07:35

桃市年度短絀137億創新高 藍批敗家 鄭文燦：建設留子孫

2019-09-25 23:48

愛情摩天輪 高港土開公司納入開發

2019-09-25 23:41

陸光社區爆糾紛鬧大 里長：選舉恩怨司法解決

2019-09-26 12:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top