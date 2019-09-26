北市特教藝術聯展 市府1樓展出

2019-09-26 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市教育局舉辦「台北市特殊教育學生藝術聯展」作品今、明2天於市府一樓中庭展出，28日起移至市府其他展區展出。這次共計展出70件平面、立體創作，北市4所特教學校學生發揮無窮想像力，也讓社會大眾藉此認識特殊生，打開自己欣賞畫作、欣賞不同內心世界的機會。

本次展出之作品除了臺北市四所特教學校外，亦請台北市各教育階段之公私立各級學校共同參展，共計有70件平面及立體藝術作品，作品樣貌與畫風多元豐富。今年展覽額外增設22組「特別獎」，肯定學生克服自身困境而勇敢作畫、發揮自我的精神。

啟聰學校高三曉薇說，畫的內容是雅馬遜大火蔓延，大火燒光白白的感覺，希望大家多多關心自然，另一幅清涼夏夜則用淡淡的顏色呈現，感覺比較清爽，她表示自己高一就開始學素描，逐一學習水彩、色鉛筆、鉛筆等，未來考大學希望考美術相關科系。指導老師李宜真說，曉薇領悟力很高，也很努力，在教學過程中成長很多。

文山特教學校郭禹彤的作品充滿童趣，指導老師陳麗婷說，禹彤非常努力，擁有天生的美感，雖然繪畫上造型不熟悉，但透過引導，都願意嘗試，回家練習也認真完成，未來有機會能畫出更棒的作品。這次參展作品主題是介紹台灣特種生物，禹彤從照片中選擇了這張擁抱，表現平時生活與親師互動的感覺。郭媽媽則說，禹彤以前畫法很單調，經過老師啟發，色彩愈用愈多，每次畫畫都很高興。

教育局副局長何雅娟表示，這是第四年辦特教藝術聯展，繪畫過程辛苦，但老師、孩子不放棄，才能成就美麗畫作，70個作品有平面、有立體，希望大家到市府來看。