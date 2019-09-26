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站路口拜票初體驗 民進黨賴品妤尋支持

2019-09-26 20:19觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

民進黨徵召賴品妤投入新北市第12選區立委選戰，在汐止車流量很大的北山大橋前首度站...
民進黨徵召賴品妤投入新北市第12選區立委選戰，在汐止車流量很大的北山大橋前首度站路口，向路過的民眾請安問好。 圖／觀天下有線電視提供
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民進黨徵召賴品妤投入新北市第12選區立委選戰，今(26)日首度站路口，帶著競選團隊在汐止車流量很大的北山大橋前，向路過的民眾請安問好，有不少選民揮手回應，賴品妤希望從街頭拜票開始，與地方鄉親拉近離。

早安、拜託，一早南陽大橋與北山大橋的這個路口好熱鬧，宣佈投入新北市第12選區立委選舉的賴品妤，站路口第一站，就選在上班時間車水馬龍的南陽大橋橋頭，依紅綠燈運作，有時向著南陽橋下來的車流，接著又轉向轉綠燈直行的大同路通勤人潮車潮。

民進黨立委參選人賴品妤說，站路口感覺，我覺得很有趣，因為雖然我已經做政治工作兩年了，可是我都是在立委林昶佐那邊寫法案的，其實我在他選舉的時候還沒有變成他的助理，所以，嚴格來講我是第一次參與選戰，就有這麼有趣站路口的經驗。

賴品妤表示，那今天也有遇到熱情的民眾，因為，我也有一些參與選舉的朋友，不管是自己是候選人或是輔選，大家都會說其實站路口的時候，如果人家不喜歡你人家會罵你，但是我今天完全沒有遇到，大家都很善意的跟我打招呼，我覺得還蠻開心的，是不是七星區的選民覺得我還不錯。

一位支持粉絲說，我不是這選區是從土城來的，來看品妤來幫他加油打氣，最近看她選立委，這條路蠻辛苦，來支持他。

賴品妤指出，這次選戰主要有兩個點，我覺得本土勢力應該要團結，第二個我是新北長大的小孩，我知道這是一個重責大任，我接受徵召來這裡參選，希望大家可以給我一個機會來建設七星區，而我本身在做國會助理，最不缺的就是政策，最不缺的就是想法，我也很高興有這樣一個機會讓我本人來實踐這項事情。

賴品妤2020選舉2020選舉新北市立委

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