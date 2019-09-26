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泰山森林書屋新族語「picul」 象徵閱讀就是力量

2019-09-26 18:02聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

新北市「泰山森林書屋」終於有自己的族語名字了。原民局廣邀社會大眾發想族名，最後專業評選出「picul」，是排灣族語「力量」之意，象徵閱讀就是力量，新北市長侯友宜今到場為新族名揭牌；書屋正式更名為「Picul泰山森林書屋」。

侯友宜穿著書屋圍裙，來到被山林包圍的大片玻璃窗書屋，他化身「故事爸爸」，為現場小朋友操偶戲講故事；他表示，今天學到新的排灣族語「picul」，意思是力量，象徵「閱讀是改變的力量」，也是泰山的力量，市府希望透過閱讀的行動，讓族語生命力能更加旺盛及活化。

侯友宜說，泰山書屋有16族族語書本，希望大家不分彼此，不是只有原住民族的小朋友知道原住民族的語言，每一個人都有機會來書屋了解原住民族語，原住民族的文化要堅持走下去。

新北市原民局表示，書屋族名經過2個月的收件以及評選，最後認為「picul」這個名字的意義，與書屋乘載著閱讀的理念非常一致。書屋也是適合推廣原民文化及人文教育的場域，如培訓原住民族故事長輩以族語進行童書、繪本或文學的導讀與分享，活化族語浸潤式學習的環境。

「Picul泰山森林書屋」開放時間為周二至周日早上9點半至下午4點，可自由入場免費參觀。學校、機關或一般團體可事先預約，安排專人說故事及體驗活動，預約專線（02）2900-9800，更多活動資訊可上「Picul泰山森林書屋」臉書專頁搜尋。

新北市「泰山森林書屋」終於有自己的族語名字了。原民局廣邀社會大眾發想族名，最後專...
新北市「泰山森林書屋」終於有自己的族語名字了。原民局廣邀社會大眾發想族名，最後專業評選出「picul」，是排灣族語「力量」之意，配合知識就是力量的意義，新北市長侯友宜今到場為新族名揭牌。記者魏翊庭／攝影
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新北市長侯友宜今到場為泰山森林書屋新族名「picul」揭牌，也為小朋友講故事。記...
新北市長侯友宜今到場為泰山森林書屋新族名「picul」揭牌，也為小朋友講故事。記者魏翊庭／攝影
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新北市「泰山森林書屋」有著大片玻璃窗，且被山林包圍，因而得名。它現在終於有自己的...
新北市「泰山森林書屋」有著大片玻璃窗，且被山林包圍，因而得名。它現在終於有自己的族語名字「Picul」，是排灣族語裡「力量」的意思。記者魏翊庭／攝影
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原住民侯友宜

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