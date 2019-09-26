爭取跨境銷售商機 中市府今舉辦「虛擬通路媒合會」

2019-09-26 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



為協助台中市在地產業拓展跨境市場、整合虛實通路，台中市政府今邀請阿里巴巴國際站、亞馬遜全球開店等9家跨境電商及超過60家的特色廠商舉辦「虛擬通路媒合會」，透過媒合在地供應商與電商合作，加速帶動更多優質商品貨銷海外，媒合商機上看百萬元。

今日虛擬通路媒合會除了阿里巴巴國際站和亞馬遜全球開店，還有禾傳有限公司、你好電商（Hello EC）有限公司等9家跨境電商。

經發局長張峯源指出，這麼做是要幫業者商品找到通路，且自「台中市跨境體驗科技加值創新場域計畫」7月底啟動至今，已有41家供應商及5家通路電商業者申請加入市府建置的「跨境電商媒合平台」。

阿里巴巴國際站台灣總經理張岳博，今也以主題講座的方式和參與業者分享虛擬通路與跨境新商機，並利用實際案例分享，協助業者了解目前虛擬通路與跨境商務的最新趨勢，進一步帶給業者更多拓銷國際市場的新知。