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北部地區屆退官兵權益說明會 300多人參加

2019-09-26 17:41聯合報 記者程嘉文╱即時報導

退輔會為協助志願役屆退官兵做好生涯規畫，強化就學、就業競爭力，由新北市榮民服務處結合台北市、基隆市、宜蘭縣等榮服處，以及陸軍後勤指揮部等單位，今天（26日）於後備指揮部忠愛營區辦理今年度第3季「國軍志願役屆退官兵權益說明會」的台北場，共有300多位屆退人員參加。

活動由新北市榮民服務處長林火土主持，邀請職場專家講授履歷撰寫及面試技巧，並透過權益宣導、需求調查、適性評量、職涯諮詢及焦點廠商工作介紹等活動，協助官兵們了解自身權益與需求，完善生涯規畫，順利職涯轉銜。

退輔會就學就業處專委蕭振嘉員表示，為提升退役官兵職場競爭力與穩定性，釋出就學就業職訓多元政策，其目的都是為了協助屆退官兵，擘畫未來發展方向，培養就業技能，重返職場

主辦單位也安排車麗屋汽車百貨、鳳凰旅行社、美德耐股份有限公司、南亞塑膠工業股份有限公司、台灣順豐速運股份有限公司、國光客運、欣欣客運、大南客運等廠商，到現場進行徵才服務。並邀請致理科大、東南科大到場，說明進修與入學選項。財團法人資訊工業策進會及聯成電腦則提供專業職訓課程諮詢，使屆退官兵能有更多樣的選擇。

林火土說，退輔會推出「志願役退除役軍人參加職業訓練補助」等就業就學職訓政策，提供多元訓練管道及經費補助，讓退除役官兵依性向與需求選擇，提升就業競爭力。他也期勉退伍人員善用輔導會各項資源，獲取專業學能與技能，穩定就業或繼續就學，開創事業第二春。

108年第三季台北場的藉退官兵權益說明會，300餘人參加。圖／新北榮服處提供
108年第三季台北場的藉退官兵權益說明會，300餘人參加。圖／新北榮服處提供
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新北榮服處長林火土（左）頒發有獎徵答獎品。圖／新北榮服處提供
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