吳秉叡、蘇巧慧爭取改善丹鳳高中排水 下學期前完成

2019-09-26 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市新莊丹鳳高中師生有3000多人，但長期以來因地勢低窪，多處遇水即積水，今年爭取經費改善。立委吳秉叡、蘇巧慧今邀國教署、新北水利局、教育局和新莊區公所人員會勘，將協助爭取排水改善497萬，另針對校內12處化糞池常飄異味，也希望爭取1100萬元改善，讓師生們有更好的教育環境。

丹鳳高中是南新莊地區唯一一所完全中學，創校30年來因校內排水工程原設計不佳，且排水系統逐漸老舊，校舍大樓、腳踏車停放區及校內機車棚車道等區域逢雨必積水，加上溝渠內常淤積，排水走向也不佳等因素，平日容易孳生蚊蟲，登革熱季節特別頭痛。

過去丹鳳高中常因雨量過大導致校內積淹水，影響學生安全，希望可藉工程解決。2016年內政部評估危險區域中，下新莊的丹鳳、雙鳳2里位在林口台地旁，遇豪雨不但容易淹水，還可能被土石流、地滑災害影響。今年吳秉叡和蘇巧慧爭取497萬改善，把水就近排入塔寮坑溪，希望下學期前完成。

吳秉叡表示，丹鳳高中是新莊地區重點高中，校內師生眾多，新莊去年曾發生嚴重登革熱，如因積水孳生病媒蚊導致登革熱等疫情爆發，後果恐不堪設想。

蘇巧慧則說，校園安全不能等，她是2個孩子的媽媽，學校有爆發疾疫的安全顧慮，家長一定會擔心，期望丹鳳高中與新北市政府盡速送案，教育部也能處理後續。