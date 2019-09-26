高齡駕照未換發無罰則 但若上路最高可罰3600元

2019-09-26 16:52 聯合報 記者郭頤╱即時報導



台北市交通局為鼓勵年滿75歲駕駛人辦理駕照繳回或換發，將提供20個北市5公升專用垃圾袋、大黃帽、反光手環與年長者摺頁等實用宣導品，給繳回及換發駕照者，盼提升高齡駕照繳回、換發率。

根據北市交通警察大隊統計，北市今年1至8月75歲以上高齡年長者駕駛汽機車，所致的交通事故死傷事件共395件，較去年同期增加66件，類似案件如今年2月份發生93歲老翁駕車，因誤踩油門，撞進捷運站。

為減低類似高齡駕駛事故發生，交通局加強宣導高齡駕駛人駕照管理制度。交通安全科長彭志文表示，年滿75歲的高齡駕駛可以到監理所櫃檯或12個行政區設置的臨時櫃檯，辦理駕照繳回或換發，便可獲得上述宣導品1份。

根據高齡駕駛人駕照管理制度，年滿75歲駕駛人須換發3年短期駕照，但因沒有強制規定及罰則，駕照繳回、換發率並不高。經監理所統計，北市年滿75歲的汽機車駕駛人共有15萬4024人，其中僅有7624人約5%繳回駕照，換照則有1萬1821人約7.6%。

監理所駕管科表示，106年7月1日新制實施後年滿75歲的駕駛人才會收到換照通知，每3年定期通知換照，但新制上路前已年滿75歲者則不會通知，除非是上路後遭違規記點或吊扣駕照，才會收到換照通知，若3個月內仍未換照，監理機關將逕行註銷駕照。

彭志文提醒，雖然未換照者目前沒有罰則可罰，但若未換照就駕車上路，可能遭到警方舉發，依駕照逾期仍駕車的違規行為，處1800元至3600元罰鍰，並當場吊扣駕照。