親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

接任台北市副市長 黃珊珊證實：曾獲徵詢樂意幫忙

復職法官諷律師「你哪一個學校畢業？」 恐遭免職

黃珊珊可能接北市副市長 鄧家基10月去職

2019-09-26 16:36中央社 台北26日電

台北市政府副市長鄧家基。記者余承翰／攝影
台北市政府副市長鄧家基。記者余承翰／攝影
分享
親民黨市議員黃珊珊今天證實，有接獲市府徵詢擔任副市長，但相關人事權尊重台北市柯文哲。而副市長鄧家基辦公室則表示，鄧家基將於10月去職。

目前台北市政府有3名副市長，分別為鄧家基、彭振聲與蔡炳坤。

柯文哲多次說過，黃珊珊與民進黨市議員高嘉瑜是副市長不二人選，也可培養為接班人。

知情人士今天下午向中央社記者表示，柯文哲近期確實有與黃珊珊、高嘉瑜2人聊天，詢問接任副市長意願，不過，高嘉瑜要代表民進黨參選台北市第4選區（內湖、南港）立委，並未同意。

而黃珊珊受訪時表示，柯文哲在3、4年前就曾跟親民黨主席宋楚瑜提過，希望她可接任副市長職務，但因當時她需要照顧小孩，所以沒有考慮。

黃珊珊說，目前小孩已長大，時間較充裕，而柯文哲希望她透過擔任議員多年經驗讓台北市政更好，她認為，柯文哲考慮的不是政黨，且也沒要求她加入民眾黨。

台北市政府副發言人戴于文則表示，柯文哲對於市府首長人事安排，皆配合當前北市府施政目標及策略布局調整，他說，坊間對於人事異動的傳聞已久，若有確定的人事異動，會再對外說明。

黃珊珊為台北市第2選區（內湖、南港）議員，包含本屆在內，擔任6屆市議員，2012年與2016年角逐立委失利，敗給國民黨蔡正元與國民黨李彥秀，今年親民黨主席宋楚瑜被指表態支持一國兩制後，她宣布辭去親民黨文宣部主任一職。

柯文哲北市親民黨

相關新聞

影／大巨蛋核准施作1、2樓外牆 議員驚呼：快蓋好了

2019-09-26 15:03

汐止東科視障按摩小棧開幕 4日前消費200送10分鐘

2019-09-26 16:33

新北中和又爆1例屈公病例 防治範圍擴大到32里

2019-09-26 15:23

三峽農會首辦白茶製茶競賽 翁榮杰抓準乾燥時機奪冠軍

2019-09-26 14:54

AED未依法定期抽檢 藍議員批北市府怠惰

2019-09-26 14:17

議員及副市長也演歌仔戲 免費入場民眾手刀搶票

2019-09-26 13:18

北市高齡駕照繳回或換發 就送實用宣導品

2019-09-26 12:51

新店碧潭裝置藝術小天使被推倒 觀旅局要追查

2019-09-26 12:33

新北青春山海線 邀遊客Higher

2019-09-26 12:26

借書就可玩金工皮革 爺奶打造專屬飾品

2019-09-26 12:19

京華城變更住宅區？ 柯文哲：要務實處理

2019-09-26 12:14

打造視障、銀髮6族群融合遊戲 行動車巡迴全台偏鄉

2019-09-26 12:11

做夢驚醒「很多心願沒完成」 她當志工獲表揚

2019-09-26 10:57

主人往生留下43隻犬貓無人照料 動保處盼社會愛心認養

2019-09-26 09:35

石塊圍砌護溪流生態 堤岸平添古樸美

2019-09-26 00:06

垃圾丟輕軌分隔島 捷局：拍照告發

2019-09-26 00:04

新北國際商洽會 首度視訊拓商機

2019-09-25 23:54

862變716 皇冠北海岸線改編號 泡湯推優惠

2019-09-25 23:52

菜寮4里等了11年… 汙水下水道 明年5月完工

2019-09-25 23:48

到萬里上傳蟹蟹舞 抽7777元鱻蟹宴

2019-09-25 23:46

重慶北路北上交流道 上班就塞車 朝3方向改善

2019-09-25 23:25

台北白晝之夜 10月5日大直、內湖登場

2019-09-25 23:14

跟進外縣市作法／北市首座廚餘生質能廠 改BOT營運

2019-09-25 23:05

設計有問題？ 北市健康公宅 蟑螂大舉入侵

2019-09-25 22:57

北市推廣再生水 首建專管延伸社區

2019-09-25 22:37

金山公所開箱照 區長拿著捕蛇夾現身

2019-09-25 20:03

深坑關懷據點也跟風 爺奶玩起開箱照

2019-09-25 20:03

九份老街燈籠慘剩燈泡 地方爭取修繕

2019-09-25 20:02

淡水危樓翻修受限制 百戶居民安全堪慮

2019-09-25 20:02

屢遭疑黨政不分 北市議會要求柯文哲專案報告

2019-09-25 20:02

今年最多星 汐止里環境認證19里獲五星

2019-09-25 20:01

開始揪團！白晝之夜下周登場 捷運、公車都加開班次

2019-09-25 19:02

要環保志工消毒屈公病疫區挨批？新北衛生局澄清沒通知

2019-09-25 18:53

延宕11年！重啟三重光明路周邊汙水建設 明年5月完工

2019-09-25 18:42

柯文哲要議員示範黨務政務怎麼分開 她批柯不如韓國瑜

2019-09-25 18:19

視察牛埔山管制步道 侯友宜：屈公病疫情還在控制範圍

2019-09-25 16:22

手工西服世界爭光 柯文哲：要讓遊客來台都做一套回去

2019-09-25 16:03

國慶日當天行程？ 侯友宜：該排的市政行程就先排

2019-09-25 15:47

五股工廠飼犬遭人用鉛彈射擊 動保處立即報警緝凶

2019-09-25 14:20
看更多

熱門文章

H&M進駐台南設點 台南人樂「終於要來了」

2019-09-25 18:18

陳菊質詢可以縮短 孫大千：韓國瑜準時開會散會不行？

2019-09-25 17:13

影／每天水煮蛋+跑步月瘦8公斤 林右昌重訓嗆陳其邁會輸

2019-09-25 21:45

蘆竹區長與女議員爆婚訊 鄭文燦將早一步調動人事

2019-09-26 10:02

綠議員聲淚俱下 批「高雄市議會最黑暗的一天」

2019-09-26 12:25

質詢韓國瑜抽籤靠運氣 安全名單綠5人藍7人

2019-09-26 10:12

高市綠議員要韓國瑜辭職 藍議員護航爆衝突

2019-09-26 11:13

國慶晚會畢書盡、玖壹壹桃園登台 9000張門票免費索取

2019-09-25 16:59

開始揪團！白晝之夜下周登場 捷運、公車都加開班次

2019-09-25 19:02

韓國瑜施政報告 竟被綠議員抱怨打斷

2019-09-26 10:55

影／大巨蛋核准施作1、2樓外牆 議員驚呼：快蓋好了

2019-09-26 15:03

主人往生留下43隻犬貓無人照料 動保處盼社會愛心認養

2019-09-26 09:35

全台最美南迴公路安朔-草埔段 年底通車

2019-09-25 23:28

影／台中康橋附近眼鏡蛇出沒 民眾嚇得「罵罵號」

2019-09-26 13:55

接任台北市副市長 黃珊珊證實：曾獲徵詢、樂意幫忙

2019-09-26 15:50

台南車站前 國賓大樓年底拉皮

2019-09-25 23:12

高雄老字號華后飯店傳將歇業！鹽埕「一王一后」說再見

2019-09-26 09:47

資源回收半天買不起1個便當 環保署加碼補助

2019-09-25 17:28

桃園主辦國慶晚會 9000張門票發送

2019-09-25 23:28

藍議員追氣爆善款大港開唱 韓國瑜：如有不法移送法辦

2019-09-26 15:29

高市綠議員送辭職書給韓國瑜藍力阻 藍綠激烈衝突互嗆

2019-09-26 11:57

穿山甲半年救援40隻 16隻遭野狗咬傷

2019-09-26 07:36

嘉義市立美術館變更設計 預計明年中開館

2019-09-25 19:07

台南舊城區6老建物變身 吸遊客朝聖

2019-09-25 23:26

影／基隆田寮河可望變清 花近2億田寮河、旭川河水質改善動工

2019-09-25 17:51

基隆寵物店良莠不齊 評鑑結果公布優等9家也有限改

2019-09-26 10:46

選舉補助金形同竊取納稅錢？韓國瑜：重大議題共同思考

2019-09-26 12:49

桃園舉債高負擔大 藍議員批鄭文燦「了尾仔囝」

2019-09-25 19:38

高市議會藍綠衝突 藍控綠營潑咖啡、丟預算書、打人

2019-09-26 13:33

影／國旗屋4萬多面國旗海 迎接第25周年國慶日升旗

2019-09-25 19:22

新北青春山海線 邀遊客Higher

2019-09-26 12:26

童醫院開箱圖文 急診開刀房都上場

2019-09-26 13:05

柯文哲要議員示範黨務政務怎麼分開 她批柯不如韓國瑜

2019-09-25 18:19

海選接基隆新觀光行銷處長 曾姿雯先走1萬步探美景美食

2019-09-25 16:51

台開新天堂樂園打造花蓮地標 一年人潮逾250萬人次

2019-09-25 19:11

小琉球美麗五爪貝遭盜採 志工心痛「請不要破壞」

2019-09-26 10:47

高市議會部分旁聽民眾嗆綠議員 雙方起衝突

2019-09-26 12:18

京華城變更住宅區？ 柯文哲：要務實處理

2019-09-26 12:14

新店碧潭裝置藝術小天使被推倒 觀旅局要追查

2019-09-26 12:33

小石虎疑似再遭犬殺 南投今年第2起

2019-09-25 18:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top