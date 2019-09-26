黃珊珊可能接北市副市長 鄧家基10月去職

2019-09-26 16:36 中央社 台北26日電



台北市政府副市長鄧家基。記者余承翰／攝影 分享 facebook 親民黨市議員黃珊珊今天證實，有接獲市府徵詢擔任副市長，但相關人事權尊重台北市長柯文哲。而副市長鄧家基辦公室則表示，鄧家基將於10月去職。

目前台北市政府有3名副市長，分別為鄧家基、彭振聲與蔡炳坤。

柯文哲多次說過，黃珊珊與民進黨市議員高嘉瑜是副市長不二人選，也可培養為接班人。

知情人士今天下午向中央社記者表示，柯文哲近期確實有與黃珊珊、高嘉瑜2人聊天，詢問接任副市長意願，不過，高嘉瑜要代表民進黨參選台北市第4選區（內湖、南港）立委，並未同意。

而黃珊珊受訪時表示，柯文哲在3、4年前就曾跟親民黨主席宋楚瑜提過，希望她可接任副市長職務，但因當時她需要照顧小孩，所以沒有考慮。

黃珊珊說，目前小孩已長大，時間較充裕，而柯文哲希望她透過擔任議員多年經驗讓台北市政更好，她認為，柯文哲考慮的不是政黨，且也沒要求她加入民眾黨。

台北市政府副發言人戴于文則表示，柯文哲對於市府首長人事安排，皆配合當前北市府施政目標及策略布局調整，他說，坊間對於人事異動的傳聞已久，若有確定的人事異動，會再對外說明。

黃珊珊為台北市第2選區（內湖、南港）議員，包含本屆在內，擔任6屆市議員，2012年與2016年角逐立委失利，敗給國民黨蔡正元與國民黨李彥秀，今年親民黨主席宋楚瑜被指表態支持一國兩制後，她宣布辭去親民黨文宣部主任一職。