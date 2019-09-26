新北中和又爆1例屈公病例 防治範圍擴大到32里

2019-09-26 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市中和區再增1例本土屈公病例，景平里68歲女20日出現發燒、關節骨頭痛，兩度就醫皆診斷為感冒，第三度就醫才通報送驗後確診，目前住院休養中。新北市衛生局表示，由於該個案潛伏期間曾到防疫管制區步道活動，研判在步道管制前感染，目前已完成住家戶內外孳清噴消，將安排周圍半徑50公尺逐戶入內孳清噴消，同時將區塊防治範圍由目前25里擴大到32里。

新北市衛生局長陳潤秋表示，牛埔山近國強嶺與圓通寺間的步道為防疫管制區，持續針對管制區進行長效藥物噴消及環境孳生源清除，並加強員警巡邏各封鎖管制點。

目前管制步道昨已從8條增為22條，包括興南路二段24巷往國強嶺國勝嶺路口、興南路二段114巷18弄2號前鐵門至8號、興南路二段142巷底、南山路236巷63弄口、中興街233巷8弄復興國小旁、中興街263巷中興公園3條步道、慈雲寺周邊（圓通路369巷66號）2條步道、仁慈寺周邊（圓通路367巷68號）4條步道、一線天登山口2條步道、通往春秋墓園道路、圓通路305巷、圓通寺及停車場周邊3條步道、曉山青社區旁登山口、樂天宮路口等。