影／大巨蛋核准施作1、2樓外牆 議員驚呼：快蓋好了

2019-09-26 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市長柯文哲上任後，以遠雄未按圖施工為由，在2015年5月勒令大巨蛋停工，停工至今超過4年，目前僅核准施作14項公共安全工項，台北市議會工務委員會今天上午視察，北市府官員提到，今年8月已核准遠雄施作1、2樓帷幕外牆，遭市議員質疑，外界根本不懂安全復工、全面復工的差異，狠酸北市府打擦邊球、偷吃步，視察過程也有人驚呼「根本就快完工了」。

目前大巨蛋全面復工之路仍有3關，包括台北市都審會、台北市環評委員會、建照變更；遠雄評估，若大巨蛋即刻復工，工期約長達1年半。

市議會工委會今天上午赴大巨蛋視察，北市府會前報告時，指上月台北市都審會審查時，遠雄的人流疏散電腦模擬，在「最差情境」下電腦當機，已發函至電腦模擬的英國公司，釐清參數問題，並提到今年8月14日，同意遠雄施作大巨蛋園區各棟建物的1、2樓外牆。

不過，民進黨市議員吳沛憶質疑，很多民眾經過工地時，從外觀發覺怎麼在偷偷蓋，到底各棟1、2樓外牆，跟公共安全有無關係？社民黨市議員苗博雅也說，之前接獲民眾反映，大巨蛋部分樓層，在晚上燈火通明，在做什麼使用？

國民黨市議員張斯綱直言，到底什麼是安全性復工、全面復工？中間的界線是什麼？未來是否又能以安全為由，同意施作內部，感覺根本是偷吃步，這對市民、監督者、納稅人都不公平，狠酸北市府不要打擦邊球。

台北市建管處表示，當初停工時，北市府要求遠雄負責工地安全，後來法院判決，針對載重、水浮力、鏽蝕、坍塌等問題，遠雄可以施作公安工項。

台北市建管處又說，今年遠雄提出1、2樓帷幕外牆，經北市府、四大技師公會評估，若不施作低樓層外牆，風可能灌進建築物內，所以今年8月同意遠雄施作，這不是全面復工；遠雄代表則說，部分樓層看見燈光，是臨時公務所，任何工地就看得到。