三峽農會首辦白茶製茶競賽 翁榮杰抓準乾燥時機奪冠軍

2019-09-26 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市三峽區為知名茶葉產區，農會今年首度舉辦三峽區白茶製茶技術競賽，希望為秋茶、冬茶創立新的代表茶品牌，茶農翁榮杰靠著自身嘗試，在茶葉萎凋過程中抓準最佳乾燥時機拿下冠軍，他表示，有許多前輩指導才有這樣的成績，未來也為持續努力。

新北市農業局今天在三峽舉辦新北市優良蜜香紅茶比賽及三峽區白茶製茶技術競賽頒獎典禮，農業局表示，白茶比賽是第一次舉辦，也是嘗試性的賽事。

三峽農會總幹事張永巨表示，三峽茶園總面積180公頃，目前春茶為碧螺春、夏茶為蜜香紅茶，農會希望在9至11月推出秋冬茶，所以以白茶為嘗試方向，去年開辦講習會，今年試辦第一屆比賽，未來會舉辦優良茶比賽，讓更多人可以喝到品質優良的白茶。

茶農翁榮杰表示，家中長輩年事已大，自己從小跟著學製茶加上有興趣，就接手繼續製茶，目前已有7、8年的資歷，聽到有白茶比賽後跟大家一起參加，先從聽講座、自己找資料開始做起。

翁榮杰說，由於白茶需要萎凋48小時以上，不攪拌、不炒菁、不揉捻直接乾燥製程，要抓準最佳時機，去除苦、色味，這是最難的部分。這次能拿到冠軍很幸運，因為大家都還在這方面嘗試，剛好自己做的方向正確，未來也會持續製作優良的白茶。