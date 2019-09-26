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AED未依法定期抽檢 藍議員批北市府怠惰

2019-09-26 14:17聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

為了把握黃金救援時間，衛福部規定學校、大型休閒集會、旅所場所等公共場所應設置AED，不過台北市議員王欣儀調閱近2年來的各機關檢查紀錄，相關局處幾乎都未任何檢查或抽查，其中甚至有5間旅館、1家電影院、2個學校運動中心等，依法應設置AED，卻未取得安心場所認證數。

王欣儀表示，病患的存活是和時間、死神的賽跑，質疑主管機關心態輕忽，有怠惰的嫌疑，如果發生不幸的事情該負責。

王欣儀表示，突發性心律不整而導致心跳停止的個案，如能在一分鐘內給予電擊，急救成功率可高達90％；台北市105年起至今，使用公共場所AED通報件總計59件，其中19件即是發生於「學校」、「飯店」、「健身房」及「運動中心」，顯示AED確實有使用需要。

王欣儀說，衛福部規定，學校或特殊機構與大型休閒集會與旅宿場所、觀光旅遊地區及溫泉區等8大類別公共場所，須設置AED，且事業主管機關須依法進行管理檢查或抽查。

不過王欣儀調閱近兩年來的資料拉線，北市有12間旅館、8家電影院須設置AED，但實際上，觀傳局除了106年間曾對凱達大飯店、君品大酒確認是否有設置AED外，期間不曾對任何一間旅館、飯店、電影院做稽查，質疑觀傳局根本是徹底失職。

此外，類似情況，同樣也發生在教育局轄下機關，體育局主管的168處運動中心、健身房、游泳池及各項運動場館等，則有52處沒有「AED安全場所」認證26處文化場館中，則有3處沒有拿到AED安全場所認證，分別是北美館、台灣新文化運動紀念館以及三井倉庫。

王欣儀強調，人命關天，傷病患的存活是和時間和死神的賽跑，局處不應該輕忽，要求相關局處應落實AED的督導作業。

對此，體育局長李再立表示，會要求物業管理公司定期做AED檢查，另外也會督導OT委外經營廠商做檢討；私人健身房的部分，則會在聯合稽查時，要求依照規定做AED檢查。

教育局長曾燦金說，本來要求學校自主管理，如今改進內控機制，加強抽查、督學視察的密度。

體育局長李再立(左)今在議場示範，如何操作AED。記者邱瓊玉／攝影
體育局長李再立(左)今在議場示範，如何操作AED。記者邱瓊玉／攝影
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王欣儀

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