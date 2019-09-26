議員及副市長也演歌仔戲 免費入場民眾手刀搶票

2019-09-26 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市政府與市議會攜手演出的「敬老獻藝歌仔戲」邁入第9年，今年除了推出新戲「如戲人生」外，新北議員唐慧琳、戴瑋姍也將於10月6日於新北市府多光能集會堂首度參演，有興趣的民眾，可免費索取入場券。

為慶祝重陽節，新北市府自2011年起，每年都與新北市議會合作演出「敬老獻藝歌仔戲」，皆大獲民眾好評，今年再次推出新戲碼「如戲人生」，將於10月6日晚上7點在新北市府3樓多功能集會堂登場。

新北市副市長陳純敬表示，敬老獻藝歌仔戲邁入第9年，是全台各縣市絕無僅有的活動，在重陽節前夕舉板歌仔戲演出活動，除了發揚傳統戲曲、促進府會情感，更呈現推動老人福利的用心。

歌仔戲演員陣容包含新北市議員及局處首長，除了參與多次的議員蔡淑君、白珮茹、林銘仁及地政局長康秋桂外，今年還多了首度參與演出的副市長陳純敬、民政局長柯慶忠、經發局局長何怡明，以及新生代議員唐慧琳、戴瑋姍、葉元之、廖宜琨、馬見 Lahuy．Ipin等，讓人耳目一新。