新店碧潭裝置藝術小天使被推倒 觀旅局要追查

2019-09-26 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市新店區碧潭岸邊近期設置裝置藝術，近日卻發現部分遭破壞，小天使被扔在旁邊，民眾發現後向觀旅局反映，觀旅局將追查，但先設法復原，以免有礙景觀。