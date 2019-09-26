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新店碧潭裝置藝術小天使被推倒 觀旅局要追查

2019-09-26 12:33聯合報 記者施鴻基╱即時報導

新北市新店區碧潭岸邊近期設置裝置藝術，近日卻發現部分遭破壞，小天使被扔在旁邊，民眾發現後向觀旅局反映，觀旅局將追查，但先設法復原，以免有礙景觀。

觀旅局表示，目前已先請廠商修繕小天使，另外會依觀光發展條例追查「凶手」，處罰5000元起跳，上限50萬元，並需償還修繕費用。

新北市碧潭裝置藝術遭破壞，觀旅局將追查。記者何祥裕／攝影
新北市碧潭裝置藝術遭破壞，觀旅局將追查。記者何祥裕／攝影
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裝置藝術碧潭

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