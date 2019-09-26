新北青春山海線 邀遊客Higher

2019-09-26 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市政府觀光旅遊局與R&B小天后吳卓源（Julia）、金馬獎導演陳鈺杰合作MV「Higher」，全片都在「青春山海線」沿線景點拍攝。市長候友宜今天表示，青春山海線實在太美，如果不去，一生都會後悔。

MV取景包含淡海輕軌、金山中角灣、深澳灣等地，希望透過吳卓源「Higher」裡慵懶嗓音帶領大家沿台2線暢遊美景，詮釋新世代的青春，拋開煩惱。

「青春山海線」明年4月底前在淡水到貢寮海岸觀光線增設11個綠能電動機車租賃站，明年6月底前全市可再完成113個電動機車電池交換站，搭配陸續完成的自行車道，成為徒步、路跑、自行車、電動機車環保友善旅遊路線。

綠能旅遊除自己去，還有其他配套玩法供民眾選擇，市府推出青春山海線自由行和團體旅行，可報名「深澳小旅行點亮十三層遺址船遊祕境」體驗夜間船遊、船上漁家小吃等地方限定玩法。

MV導演陳鈺杰表示，透過拍攝才發現距離台北市區不到1小時的車程就能夠看到山海美景，如中角灣、無耳茶壺山等，平常上班、生活壓力大，可出遊放鬆心情。