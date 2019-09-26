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京華城變更住宅區？ 柯文哲：要務實處理

2019-09-26 12:14聯合報 記者翁浩然╱即時報導

中石化子公司鼎越開發以372億又1萬元標下京華城，潛在利益是京華城即將有機會經台北市都市計畫委員會變更為住宅區，包含北市議員高嘉瑜、徐巧芯等人都認為北市府不該輕易通過變更地目，放任財團謀取炒房暴利，否則社會觀感不佳、台北市長柯文哲的政商關係也將被質疑；對此，柯文哲今受訪則說，「這個要務實處理」。

柯文哲今早出席松山慈杯關懷社區揭牌活動時受訪，針對京華城變更住宅區，他表示，這個還要經過都委會，總是有把關機制，他的態度是不去預設立場。只要秉持公開透明，然後合法合理的去做，總是會有一個社會機制，大家都盯著看，這樣就好辦了。

「京華城（Taipei Living Mall）標售案」，歷經三次流標，昨卻被同...
「京華城（Taipei Living Mall）標售案」，歷經三次流標，昨卻被同樣屬於威京集團的中石化，以372億1萬元自行標回。戴德梁行／提供
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北市柯文哲徐巧芯

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