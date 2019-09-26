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打造視障、銀髮6族群融合遊戲 行動車巡迴全台偏鄉

2019-09-26 12:11聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

為了滿足全齡與身障族遊戲需求，位於新北市板橋的中華民國遊戲協會，長期推動「融合遊戲認證標章」，今年打造「融合遊戲」行動遊戲服務制度，提供視障、聽障、自閉症、多重障礙、銀髮、親子等6項族群需求的融合玩具行動服務，且本月起將行動服務車開進各地部落、兒童癌症病房，讓偏鄉兒童與病童也有機會體驗融合玩具。 

中華民國遊戲協會自2016年開始，協助國內各親子館、圖書館等單位建立融合遊戲標章認證，包括新北市立圖書館新莊分館、鶯歌分館、土城分館、淡水分館；新竹美學館；台中大墩兒童分館、高雄李科永紀念圖書館等。

中華民國遊戲協會理事長林君英表示，全台灣不管是偏鄉、部落、兒童病房，只要有需要，都可以跟他們申請，他們就會去服務，每個人都有遊戲的權利，融合玩具可以讓特殊兒童、老人家也能快樂的玩遊戲。

林君英表示，為了讓「融合遊戲」的友善服務可更深入台灣每個角落，今年更打造全台第一輛「融合遊戲」行動服務車，同時搭配「融合遊戲」展覽，本月開始在各縣市展開巡迴服務，提供視障、聽障、自閉症、多重障礙、銀髮、親子等族群的融合遊戲玩具服務，希望讓台灣每個角落都充滿快樂笑容。

中華民國遊戲協會打造「融合遊戲」行動遊戲服務制度，提供銀髮、親子等6族群的服務。...
中華民國遊戲協會打造「融合遊戲」行動遊戲服務制度，提供銀髮、親子等6族群的服務。圖／中華民國遊戲協會提供
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中華民國遊戲協會9月開始將「融合遊戲」行動服務車巡迴各縣市，讓偏鄉孩童們也可以體...
中華民國遊戲協會9月開始將「融合遊戲」行動服務車巡迴各縣市，讓偏鄉孩童們也可以體驗到融合遊戲。圖／中華民國遊戲協會提供
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中華民國遊戲協會打造「融合遊戲」行動遊戲服務制度，前進偏鄉、病房提供服務。圖／中...
中華民國遊戲協會打造「融合遊戲」行動遊戲服務制度，前進偏鄉、病房提供服務。圖／中華民國遊戲協會提供
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中華民國遊戲協會9月開始將「融合遊戲」行動服務車巡迴各縣市，讓偏鄉孩童們也可以體...
中華民國遊戲協會9月開始將「融合遊戲」行動服務車巡迴各縣市，讓偏鄉孩童們也可以體驗到融合遊戲。圖／中華民國遊戲協會提供
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