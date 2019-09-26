打造視障、銀髮6族群融合遊戲 行動車巡迴全台偏鄉

2019-09-26 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



為了滿足全齡與身障族遊戲需求，位於新北市板橋的中華民國遊戲協會，長期推動「融合遊戲認證標章」，今年打造「融合遊戲」行動遊戲服務制度，提供視障、聽障、自閉症、多重障礙、銀髮、親子等6項族群需求的融合玩具行動服務，且本月起將行動服務車開進各地部落、兒童癌症病房，讓偏鄉兒童與病童也有機會體驗融合玩具。

中華民國遊戲協會自2016年開始，協助國內各親子館、圖書館等單位建立融合遊戲標章認證，包括新北市立圖書館新莊分館、鶯歌分館、土城分館、淡水分館；新竹美學館；台中大墩兒童分館、高雄李科永紀念圖書館等。

中華民國遊戲協會理事長林君英表示，全台灣不管是偏鄉、部落、兒童病房，只要有需要，都可以跟他們申請，他們就會去服務，每個人都有遊戲的權利，融合玩具可以讓特殊兒童、老人家也能快樂的玩遊戲。