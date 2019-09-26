做夢驚醒「很多心願沒完成」 她當志工獲表揚

2019-09-26 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



永和耕莘醫院的81歲志工游林春子，今獲得新北社會局「金志獎」的表揚，游林春子說，有天夢到醫生跟她說生命只剩1、2個月，那時候非常苦惱、無奈，不是生命即將結束而痛苦，是很多心願沒有完成，驚醒後發現自己還有機會，所以開始擔任志工。

新北社會局感謝長期投入服務的志工夥伴和團體，今在三重綜合體育館舉行第九屆金志獎表揚典禮，分別表揚服務年資滿2年以上且時數達6百小時的志工2921人，包括游林春子、張麗英、洪麗華3位的特殊貢獻獎。

游林春子分享，從夢中驚醒後，認為照顧家人只有稱為及格，做熱心公益的事才能「加分」，開始到家附近的耕莘醫院擔任志工，志願服務是有意義的事，快樂就會健康，有了健康就能長壽。

中和區公所擔任志工張麗英，2005年從水利署退休後投入志工行列迄今13年，她說，退休後不必再打卡上班，空出許多時間擔任志工，也遇到很多志同道合的朋友，人生以服務為目的，被需要感覺真棒，會做到走不動的那一天。

永和區公所內擔任社工督導的洪麗華說，前年春天氣溫寒冷，就有志工送餐敲長輩家的門都沒獲得回應，她接獲訊息後就通報里長、警消，破門而入看到長輩裹棉被躺地上發抖，送醫後挽回長輩的性命，至今印象深刻。