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40歲婦人無預警昏倒 腦動脈瘤惹禍預防方式僅一種

2019-09-26 10:23聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

一名40多歲的王姓婦人在家突然昏倒，丈夫將她緊急送醫救治，由於該婦人在無外力撞擊的情況下，呈現意識不清、身體左半邊無力等狀況，醫師初步懷疑為出血性腦中風，經電腦斷層血管攝影，確診為腦動脈瘤破裂造成蜘蛛網膜下腔出血，醫師施以開顱顯微神經手術治療，成功讓女子脫離險境。

新竹馬偕醫院神經外科醫師郭岱宗表示，腦動脈瘤是動脈管壁長期受到不平均的血流壓力，而在管壁突起的小囊泡，囊泡包覆的血液越大顆，代表血管壁越薄也越容易破裂。

腦動脈瘤未破裂前病患幾乎不會有任何症狀，一旦破裂就易造成蜘蛛網膜下腔出血，約有2成的病患尚未到院就離世，一個月內的死亡率高達五成，因此腦動脈瘤又被稱為「顱內不定時炸彈」，好發於30至60歲女性，而有高血壓、抽菸危險因子者更容易發生。

郭岱宗指出，除非病患曾遭受到外力撞擊，否則自發性腦出血患者部分為先天性血管壁缺損，易在腦中形成血管壁囊泡；另外，家族遺傳的高血壓與多囊性腎臟病患，也容易因為血壓升高、基因影響導致腦動脈瘤的產生。且唯一預防方式民眾只能透過高階健康檢查，以核磁共振確認腦部是否有血管瘤現象。

至於是否應開刀治療腦動脈瘤，則應視血管瘤的位置與形狀，以王姓婦人為例，雖然血管瘤僅0.35公分，但因呈現不規則狀，加上位置為連結左右大腦的前交通動脈上，如果不進行手術，未來再次破裂的可能性相當高。

郭岱宗說，臨床上腦動脈瘤手術有2種，「開顱顯微神經手術」是打開頭蓋骨將動脈瘤夾夾緊血管瘤，防止血液繼續流入擴大；「線圈栓篩手術」則是從病患鼠蹊部放入導管將彈簧線圈送入腦中血管瘤內，堵住血液不在流入囊泡內而發生破裂現象。而腦動脈瘤發生黃金救治時間，為第一次破裂時算起的72小時，延遲可能因為腦部血壓不穩定，造成再次破裂的危險。

醫生也提醒，雖然有些腦動脈瘤患者會發現平時偶爾有間歇性頭痛，但每個人狀況不同，大部分為無預警情況下昏倒而緊急送醫，建議病患應該要有健康檢查觀念，隨時掌握自己的健康狀況。

經由電腦斷層血管攝影，醫師發現王姓婦人腦部有一顆0.35公分的「前交通動脈瘤」。...
經由電腦斷層血管攝影，醫師發現王姓婦人腦部有一顆0.35公分的「前交通動脈瘤」。圖／新竹馬偕醫院提供
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手術醫師患者

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