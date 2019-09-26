主人往生留下43隻犬貓無人照料 動保處盼社會愛心認養

2019-09-26 09:35 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市動保處日前接獲民眾通報，位在八里區的私人狗場「慈心流浪犬舍」，因飼主李美蓮已去世數日，留下43隻犬貓無人餵養。動保處獲報後，當天立即派員前往協助處理，目前已先安置部分犬貓，其餘則暫由愛媽蔡美雪協助處理，動保處也積極媒合各方平台，期待愛心人士踴躍認養，給這些毛寶貝一個新家。

動保處表示，位於八里區荖阡坑一處私人狗場「慈心流浪犬舍」，十五年來一直由主人李媽媽獨自餵養犬貓。但日前李媽媽與友人失聯6天，友人才發現她已在犬舍廁所內去世數日，留下許多無人餵養的犬貓。

動保處在9月14日接獲民眾通報後，當天立即派獸醫師、動保員前往處理，發現場内總計有犬41隻，貓2隻。其中，1隻老黃狗健康狀況不佳，已在當天送往新莊榮星動物醫院進行治療。

目前已由不願具名的愛心人士協助先安置8狗2貓，近日預計將再安置10隻狗，尚餘22隻犬隻則暫由附近狗場張愛媽每日協助餵食。動保處除已請愛媽李儀協助尋找中途，也正積極媒合各方平台，找尋合適的新飼主照顧，期待愛心人士踴躍認養。

李媽媽突然往生，不只讓犬貓失去了主人，也讓朋友相當不捨。熟識李媽媽的賴姓民眾表示：「李阿姨非常愛這些狗狗，以前在關渡上班的時候，李阿姨常常騎著破破的機車來我們餐廳，收一些骨頭及我們不吃的便當帶回去給狗狗吃，也騎著車載著生病的毛寶貝就醫。」