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菜寮4里等了11年… 汙水下水道 明年5月完工

2019-09-25 23:48聯合報 記者胡瑞玲／新北報導

新北市三重區菜寮等4里汙水建設延宕多時，當地民眾相當關切。 記者胡瑞玲／攝影
新北市三重區菜寮等4里汙水建設延宕多時，當地民眾相當關切。 記者胡瑞玲／攝影
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新北市三重區菜寮、光明、永春及中正4里原規畫2008年到2012年施設汙水下水道，因捷運路線及地下管線、設施密布，延宕迄今。水利局今年改變布管路徑動工，預計明年5月完工，將有1604戶、超過4000人受惠。

三重區重安街以東、中寮街以西、重新路三段以南、光明路62巷以北區域，涵蓋菜寮、光明、永春及中正4里，原在11年前就規畫推動汙水下水道第1期第13標，但因捷運路線、地下雨水箱涵、台電特高壓管線、瓦斯管、自來水管、電信光纖電纜密布，導致管線無法延伸，難以施工。

因管線密集無空間可供遷移，加上周邊管線皆屬起點，人孔深度僅介於1.52至2.95公尺，日後汙水恐無法以動力流方式銜接區外人孔，水利局決定跳脫傳統框架，變更主要汙水管線布設路徑，另採用動力揚水站方式，解決汙水人孔高程不足的問題。

水利局將在規畫範圍設置24座深度近10公尺的工作井，透過工作井之間地下推進汙水管線方式，布設813公尺汙水管網，最終匯集汙水的人孔深度為地下8公尺。

不過鄰近銜接的汙水人孔深度僅2.95公尺，出現高低差，因此在光明市場旁設揚水站，以馬達動力抽汙水至汙水人孔匯集處理。

水利局表示，汙水下水道重啟工程已在今年動工，預定工期7到8個月，明年5月應可完工，隨後推動家戶接管作業，接管前將再舉辦說明會，施作完工後鄰近的大樓、大廈及平房建築都可納入。

捷運

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