開始揪團！白晝之夜下周登場 捷運、公車都加開班次

2019-09-25 19:02 聯合報 記者郭頤╱即時報導



澳洲帕爾工作室的裝置作品《打攪》，則有高達7公尺的巨大充氣兔子，表現可愛與侵略性的衝突感，揭露澳洲面對的嚴重環保議題。圖／北市文化局提供 分享 facebook 邁入第4年的台北白晝之夜將在10月5日晚間登場，從5日晚間6點到隔日早上6點，12小時跨夜舉辦，捷運大直站到西湖站沿線將呈現至少45場演出與22處裝置藝術，串連逾18場響應活動，號召民眾走上街道，體驗台北的夜間無牆美術館，另考量民眾交通問題，捷運與公車都有延長特定班次營運時間。

由於活動當天適逢國慶日補班，有人擔心活動的大量人潮會更惡化內湖交通，為此北市府邀請民眾響應無車日，搭乘大眾運輸，下班後便可直接參與白晝之夜。

當晚台北捷運公司將延長營業時間，加開劍南路站往忠孝復興站的「單向」區間車至6日凌晨2點，但北捷提醒，該區間車只能從劍南路站上車，其餘站點都僅開放出站；而台北公車路線內湖幹線287、紅2及藍26末班車也將延後服務至6日清晨2點，同時有多站微笑單車YouBike可供騎乘。

今年活動以「雙面芭蕾」為主題，邀請民眾探索具「兩面性」的台北。白晝之夜藝術總監胡朝聖表示，希望透過這場「城市藝術計畫」讓在地居民產生地方感和認同感，積累大直及內湖地區的多樣面貌。

活動邀集多位台灣、法國、日本、澳洲和荷蘭等國內外藝術家、創作團隊，在捷運大直站至西湖站之間的多樣性空間，含商場、公園、馬路等範圍，集結45場演出與22處藝術裝置，另有超過18場的響應活動。

22處裝置藝術中，實驗台灣在地元素的藝術家李文政，用舞台裝置《台灣夢》呈現台灣特有招牌文化；澳洲帕爾工作室的裝置作品《打攪》，則有高達7公尺的巨大充氣兔子，表現可愛與侵略性的衝突感，揭露澳洲面對的嚴重環保議題。