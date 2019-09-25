要環保志工消毒屈公病疫區挨批？新北衛生局澄清沒通知

2019-09-25 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市中和區在今年8月下旬起陸續出現屈公病例，區公所也將國強嶺周邊環境封鎖，市府今至國強嶺周邊大規模清除孳生源，但有里長當場質疑，市府在周一發通知，要求環保志工進入管制區消毒，恐有安全疑慮，今天卻改口說是徵求自願者，批評根本是坐在辦公室指揮防疫。

「沒有發過類似通知」衛生局解釋，今天上午前往管制區的只有環保局、清潔隊、衛生局及衛生所同仁，並沒有要求環保志工進入。且今天並非是噴消，若要噴消也是要由清潔隊或是專業廠商進入管制區作業，除了做孳生源清除外，也要做好自身防護，例如噴防蚊液、穿淺色衣物。

內南里長曾金禧質疑，他在周一接獲通知，市府要求環保志工進入管制區消毒，但許多環保志工都是有年紀的長輩，讓他們上山也會有危險性，加上都是山路，萬一打滑受傷怎麼辦，責任歸屬在哪，誰要負責任？今天里長們到市府改口聲稱徵求自願性的志工，但有多少人願意去管制區？

中興里長游志鴻表也示，目前國強嶺周圍已列為疫區，市府卻要求環保志工要進入消毒，而且只發放雨衣、雨鞋、口罩，也無其他防範措施，市府應該可以協調其他專業的相關單位來協助消毒。