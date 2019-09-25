延宕11年！重啟三重光明路周邊汙水建設 明年5月完工

2019-09-25 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北三重區菜寮、光明、永春及中正4里原規畫2008年到2012年施設汙水下水道，因捷運路線、地下雨水箱涵、台電特高壓管線、瓦斯管、自來水管、電信光纖電纜密布，難以延伸施工。新北市水利局改變布管路徑，決定今年動工，預計明年5月完成。

水利局今下午於三重菜寮活動中心舉辦「三重區光明路周邊重啟汙水下水道建設」說明會，由於當地居民十分關心汙水建設問題，不少民眾前往參與說明會，而新北市長侯友宜也前往解說，並要求市府各單位積極研議相關方案來處理。

三重區重安街以東、中寮街以西、重新路三段以南、光明路62巷以北區域，包含菜寮里、光明里、永春里及中正里，原在2008年到2012年規畫施設汙水下水道第1期第13標範圍內，但因捷運路線、地下雨水箱涵、台電特高壓管線、瓦斯管、自來水管、電信光纖電纜密布，且無其他可遷移空間。

此外該處規畫是汙水匯集點，但周邊各單位管線皆屬起點，人孔深度僅介於1.52至2.95公尺，即使設置汙水下水道，恐因深度不足恐無法以動力流方式銜接區外人孔匯集汙水。為此，水利局決定變更主要汙水管線的布設路徑，採用動力揚水站方式，解決既有汙水人孔高程不足的問題。

水利局在規畫範圍設置17座深達近10公尺的工作井，透過工作井與工作井之間地下推進汙水管線的方式，在此區布設長達591公尺的汙水管網，最終匯集汙水的人孔深度為地下8公尺，由於鄰近銜接的汙水人孔深度僅2.95公尺，因此，將於光明市場旁設置揚水站，以馬達動力抽汙水至汙水人孔。