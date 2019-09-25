今年最多星 汐止里環境認證19里獲五星

2019-09-25 20:01 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止區共有19個里拿下環境五星級認證，是歷年來最多，其中的禮門、厚德、北山、復興里等四個里，五星級認證七連霸。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 新北市政府舉辦的里環境認證，汐止區這次參與踴躍，50個里就有26個里參加，共有19個里拿下五星級認證，是歷年來最多，其中的禮門、厚德、北山、復興里等四個里，五星級認證七連霸，能保持紀錄就讓里長特別開心。

這是前陣子，市府環保局環境認證人員來到汐止考核的情況，志工們早就將里內全打掃一次，接著則是由里長出馬介紹綠美化做了些什麼，而現在成績出爐，今年汐止區成績大好，汐止區長陳健民表示，參加的26個里，有19個里拿下五星級，是歷年來最多星，過半的里參加也是歷年來最多。

這次有4個里，包括崇德里、大同里、康福里還有湖光里，四位都是新里長，評比時，才上任短短半年，就勇奪五星，另外，值得一提的是，這當中包括禮門、厚德、北山、復興里，是從一開始舉辦環境認證，就一直維持五星級的紀錄，七連霸真的不容易，尤其禮門第一年，八項全壘打，讓里長李朝發更是驕傲。

禮門里長李朝發說，真的很感謝志工，每天都在為里內的環境努力付出，紀錄保持雖然不容易，但其實也不難，因為，平時就在做環境維護，尤其第一年八項全壘打，當時全新北市就只有六個里做到，禮門里就是其中之，這就真的很難得。

汐止區長陳健民表示，很感謝各里長還有志工們的努力，這次成績比往年還要好，也希望透過越來越多的里參加，讓汐止區的環境也越來越好。