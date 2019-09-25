淡水危樓翻修受限制 百戶居民安全堪慮

2019-09-25 20:02 觀天下 記者許端驛／淡水報導



淡水區淡金路三段331巷有許多住宅疑似海沙屋，市議員陳偉杰會勘，未來將爭取該地規劃成既成發展區。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 淡水區淡金路三段331巷有許多住宅疑似海沙屋，要重新整修住宅，卻又限制於淡海新市鎮二期都市計畫範圍中，怕花大錢整修後又被徵收。市議員陳偉杰會勘，未來將爭取該地規劃成既成發展區，住戶可以原地重建，不受政府徵收影響。

淡金路三段331巷住宅房屋牆面破損相當嚴重，不只是水泥剝落裡頭的鋼筋都看得一清二楚，這些疑似海沙屋的屋主許多都搬離開，剩下來的想要重新整修，但又限制於目前屬於內政部營建署淡海新市鎮二期都市計畫的範圍當中。

市議員陳偉杰表示，由於目前內政部新市鎮二期開發的不確定性，讓這些危老建築的屋煩惱到底該不該修繕或是重建，怕萬一花大錢修繕，未來又遇到政府徵收，因此這樣的危險建築就延宕了近三十年的時間。

日前內政部營建署人員、新北市府各局處、新北市議員陳偉杰日前到淡金路三段331巷內房屋會勘，發現危險建築的情況相當嚴重。

由於內政部1992年發布「淡海新市鎮二期都市計畫」，但計畫延宕至今尚未徵收，有上百戶居民生活在危險當中，就是卡在新市鎮的法條限制，未來到底要怎麼發展。

內政部營建署新市鎮建設組科長廖佳展表示，10月將舉辦座談會聆聽居民意見，重啟第三次通盤檢討及環境影響評估，將可把這裡規劃成既成發展區，住戶就可以原地重建，不受政府徵收影響，但變更規畫還得等七年。

目前市議員陳偉杰就只能就先要求市府工務局先就危老建築補助方案來幫助這裡的住戶。