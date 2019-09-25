深坑關懷據點也跟風 爺奶玩起開箱照

2019-09-25 20:03 觀天下 記者張芳琪／深坑報導



深坑區土庫里關懷據點阿公阿嬤一起來拍攝開箱照，用紅色塑膠椅擺出愛心圖案，再將自主學習成果等物品元素都秀了出來。 圖／大新店有線電視提供 分享 facebook 開箱熱潮不斷，深坑區土庫里關懷據點，今(25)日共餐活動時間，揪阿公阿嬤一起來拍攝開箱照，創意的用紅色塑膠椅擺出愛心圖案，再將自主學習成果、共餐、可食地景等物品元素都秀了出來，讓阿公阿嬤體驗了現在最夯的真人開箱照。

為了鼓勵長輩走出家門，拓展生活圈，深坑區土庫里每周三都會辦理共餐活動，這裡也是土庫里的關懷據點、銀髮俱樂部，所以在用餐前，里長高太郎和區公所經常規劃許多自主學習課程，而看見了最近真人開箱熱潮，讓土庫里關懷據點也來跟風一下，在活動中心內擺出琳瑯滿目的開箱物品，並且揪阿公阿嬤一起來拍攝開箱照。

深坑區土庫里關懷據點的開箱照很有創意，不同於大多數方方正正的圖案，他們用紅色塑膠椅擺出了一個愛心，裡頭放了自主學習的成果，包括拓印環保袋、彩繪紙扇等等，還有可食地景收成的青菜蔬果，以及共餐用的鍋碗瓢盆，另外關懷據點的男女主角-阿公阿嬤當然也不能少，區長劉新民和里長高太郎則舉起了標語，告訴大家健康樂活在土庫。

一起拍照的阿公阿嬤雖然搞不太清楚狀況，但卻完全配合，他們說就是跟流行拍拍照，好玩又有趣，而開箱照裡的物品也都是他們所熟悉的東西，在這個愛心圈圈當中，展現了土庫關懷據點滿滿的愛，也呈現了銀髮俱樂部豐富的生活日常。