金山公所開箱照 區長拿著捕蛇夾現身

2019-09-25 20:03 觀天下 記者廖品涵／金山報導



金山區公所在臉書粉絲團上放上一張公所各課室業務開箱，區長陳國欽還拿著捕蛇夾出現，是出自公所新成立的新媒體小組的創意。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 近來開箱照盛行，金山區公所也在臉書粉絲團上放上一張公所各課室業務開箱，區長陳國欽還拿著捕蛇夾出現，更幽默的是連人在國外的市長侯友宜都被Ｐ圖出現，超接地氣的開箱照是出自公所新成立的新媒體小組的創意。

金山區長陳國欽表示，開箱照正夯，同仁提議要透過拍攝開箱照讓鄉親更加認識金山公所，於是拿著捕蛇夾，一旁圍繞身邊的是各課室業務所需工具，還有專屬於金山區公所的便民健保卡換發服務都榜上有名，更讓人意外的是小編發乎創意讓明明人還在國外的市長侯友宜也來分身站台，超ＫＵＳＯ開箱照創意發想都來自九月初組織成新媒體小組，要以一張照片向鄉親介紹公所業務，展現公部門親民面貌。

除了各課室的業務介紹，金山公所還不忘要行銷在地的特色杜鵑花與甘藷，超過60項的業務項目一次開箱給大家看，最逗趣的是市長侯友宜的臉書粉絲專頁帳號還按讚幽默留言「謝謝團隊給我地方躺」，超接地氣的舉動，為金山公所的開箱文展現創新與活力。

金山區長陳國欽說，市長提出新北市2030願景行動要以六面向創新思維，從新美學、新創生、新住民、新聯結、新趨勢、新領導出發，藉此協助同仁跳脫既有框架，而公所從每個課室挑選一名同仁組織新媒體小組，給予充分的信任與授權，以多元的方式不論是粉絲頁PO文還是拍影片行銷金山，實踐公部門的新領導模式，由下而上的改變、創造，要讓新北市走出不同面貌。