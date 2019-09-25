親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「不要再來勾勾纏」 郭台銘：絕不接受國民黨慰留

白晝之夜10月5日晚登場 北市府籲搭大眾交通工具

2019-09-25 17:48中央社 台北25日電

北市白晝之夜邁入第4年，10月5日晚間6時在大直、內湖地區登場，由於當天為補班日，交通將會是一大衝擊，文化局呼籲內科上班族當天搭乘大眾交通工具，下班後輕裝參加活動。

白晝之夜記者會今天在美麗華舉辦，主辦的台北市文化局表示，白晝之夜邁入第4年，前3年吸引逾20萬人次參加，去年飆升至40萬人次，而今年時間為10月5日晚間6時至翌日清晨6時，在大直、內湖一帶舉行，圈定捷運大直站至西湖站間的多樣性空間，商場、公園、馬路都是主要活動範圍。

而10月5日為補班日，內科交通在上下班尖峰時間嚴重阻塞，對此，白晝之夜藝術總監胡朝聖說，早在確定舉辦地區後，就不斷與內湖科技園區發展協會進行協調，致力減輕交通衝擊。

他說，依照往年經驗，活動人次最多的時刻為晚間7時至10時，幾十萬人次不會在開幕式時湧入，捷運文湖線劍南路站往忠孝復興站單向區間車，營業時間也將延至10月6日凌晨2時。

此外，台北公車路線內湖幹線、紅2、藍26末班車也將延後至10月6日凌晨2時。

胡朝聖也闡述此次白晝之夜主題「雙面芭蕾」概念，「每個人就像是城市的芭蕾舞者，跳出自己的文化與內涵」，盼透過白晝之夜在大直、內湖地區的舉辦，達成國際化、產業化與在地化目標，用文化扎根。

他說，屆時將呈現至少45場演出與22處藝術裝置，作品也非常密集，步行距離甚至只需1分鐘，要讓更多人探索大直與內湖一帶。

法國在台協會主任公孫孟致詞時表示，巴黎每年10月最重要的活動就是舉行白晝之夜，至今全球已有30多個城市響應，很開心巴黎送給各城市的美好禮物，也期待屆時台北市民與藝術家的種種互動。

台北市副市長蔡炳坤致詞時表示，白晝之夜前幾年舉辦地點都在較有歷史感的城區，今年選在內湖，因當地有非常多的科技公司與企業總部，區域景觀很有未來感，公私空間都有不少公共藝術，同時畫廊林立，可與白晝之夜互相搭配。

白晝之夜2002年創始於巴黎，根基於「都市創新」及「公共空間設計」兩大核心概念，台北市自2016年起舉辦，有「跨夜舉辦」、「免費參加」及「公民參與」3大特色。

北市巴黎文化局

相關新聞

手工西服世界爭光 柯文哲：要讓遊客來台都做一套回去

2019-09-25 16:03

國慶日當天行程？ 侯友宜：該排的市政行程就先排

2019-09-25 15:47

五股工廠飼犬遭人用鉛彈射擊 動保處立即報警緝凶

2019-09-25 14:20

浪漫北車 台鐵28對佳偶步入禮堂

2019-09-25 14:00

秋季吃萬里蟹 推獨家口味料理、還能抽7777元鱻蟹宴

2019-09-25 13:49

新北屈公病300人孳清淨山 侯友宜下午也要視察

2019-09-25 13:07

影／天然石塊打造古樸質感 淡水公司田溪護岸11月完工

2019-09-25 12:58

為台東焚化廠啟用作準備 饒慶鈴今帶隊參訪新北2焚化廠

2019-09-25 12:58

改善車輛排汙 北市推大柴油車免費定檢、汰換多元補助

2019-09-25 12:53

重慶北路北上匝道塞爆 議員批：塞車是上班唯一選擇

2019-09-25 12:40

淡海輕軌分隔島遭亂丟垃圾 捷運局：每周派員巡查

2019-09-25 12:39

高嘉瑜控北市捷運局 放任租屋公司炒作出租價

2019-09-25 12:24

北市道路綠地小巧思 敦煌環北施放地景煙花秀

2019-09-25 12:18

外籍帥哥誘入店購物惹議 北市發消費警訊點名這家公司

2019-09-25 11:54

優人神鼓遇火 文化部急難補助1500萬

2019-09-25 11:50

皇冠北海岸線公車862改716 泡湯吃海鮮搭乘首選

2019-09-25 09:16

老人是寶 新北重陽禮金發放近10億

2019-09-25 00:07

微笑單車2.0明年公館試辦 將可電子支付

2019-09-25 00:00

下月進駐中繼攤位 環南攤商：太緊迫

2019-09-24 23:16

看見沼澤變成「曼哈頓」 侯友宜訪越南為造鎮取經

2019-09-24 22:52

節能家電補助 新北收件到年底 基隆將公布第2波申請方案

2019-09-24 22:41

捷運新莊Y19a站設計 地方存疑盼再探討

2019-09-24 19:01

路狹救護車難進出 金山公所拓寬完成

2019-09-24 19:00

瑞芳深澳里共餐有好料 長者享用海鮮大餐

2019-09-24 19:00

貢寮龍崗里道路終拓寬 十月起公車行駛

2019-09-24 18:59

無償代管16年 汐止荒廢地變小森林

2019-09-24 18:58

北市「YouBike2.0」提供電子支付 明年1月公館試辦

2019-09-24 18:23

台北牛肉麵饗味國際大評比 這家「雙寶牛肉麵」再奪冠

2019-09-24 17:06

新北今年上半年交通事故119死 65歲長者占30%最多

2019-09-24 16:51

悠遊卡電子支付6個月內全殲對手？ 北市議員質疑柯文哲跳票

2019-09-24 16:14

打擊校園電子煙 北市將訂行政命令與自治條例

2019-09-24 16:08

新北重陽禮金照發放 57萬人總額近10億

2019-09-24 15:17

新北觀光局：購物團漸沒落 體驗遊程漸崛起

2019-09-24 14:24

秋遊獅頭山 泡湯兼賞花

2019-09-24 14:17

旅遊平台最夯國旅票券 九份平溪1日遊居冠

2019-09-24 14:14

北市補助表演團體禁粗口 林穎孟酸：海角七號不能播了

2019-09-24 13:27

新北動保微電影及詞曲創作獎徵件中 獎金總額高達27萬

2019-09-24 12:13

停辦1年卻遷入歇業幼兒園招51生 汐止私幼遭罰6萬

2019-09-24 12:00
看更多

熱門文章

台灣觀賞蝦奪世界冠軍！ 小小一尾身價飆6萬

2019-09-25 10:06

搶好康要快！彰化5千元節能補助 下月9日關門

2019-09-24 19:29

台南麻豆交流道口暗藏死亡危機 立委要求45天改善

2019-09-24 19:12

麻豆往返高鐵嘉義站快捷公車11月將上路 每天至少10班

2019-09-24 19:50

中台禪寺108法師圍繞 呂崇民送父親最後一程

2019-09-25 12:34

宜蘭這家超市願意貨進上千公尺山區 開車來回就要4小時

2019-09-25 11:52

盧秀燕：停掉肉品市場遷烏日 要當開工市長

2019-09-25 11:53

國慶焰火今晚試放5分鐘 照亮高屏夜空

2019-09-24 20:30

點亮基隆阿根納造船廠 今晚試燈搶先看

2019-09-24 22:03

年產值逾10億元 屏東水族王國品種推陳出新

2019-09-25 07:08

「貴人散步音樂節」公布最終陣容 茄子蛋台南開唱

2019-09-24 18:06

北市「YouBike2.0」提供電子支付 明年1月公館試辦

2019-09-24 18:23

藍委指捍拒中捷延伸大坑 林佳龍引《返校》名句反擊

2019-09-24 22:25

汐止星光橋新光雕 宛如飛龍跨河

2019-09-23 23:46

高嘉瑜控北市捷運局 放任租屋公司炒作出租價

2019-09-25 12:24

不只賣果汁 他結合書店讓喝果汁也能很文青

2019-09-25 07:15

桃園舉債、短絀創新高債留子孫？鄭文燦：建設留子孫

2019-09-25 10:31

南投大飯店賣起拉麵求生 無奈面對偏低的住房率

2019-09-25 16:11

和平島公園廁所有免治馬桶、友善穆斯林公廁評比奪冠

2019-09-25 09:01

雲林潛在失智症近萬人 台大醫雲林分院年增逾200例

2019-09-25 12:44

苗栗公館小石虎 特生中心：健康良好

2019-09-24 18:49

影／國慶煙火屏東試放 民眾驚呼連連

2019-09-24 21:00

皇冠北海岸線公車862改716 泡湯吃海鮮搭乘首選

2019-09-25 09:16

他罹大腸癌58歲才當房仲 8年後創業當店東

2019-09-25 12:18

捷運新莊Y19a站設計 地方存疑盼再探討

2019-09-24 19:01

外籍帥哥誘入店購物惹議 北市發消費警訊點名這家公司

2019-09-25 11:54

高雄市青年局公告徵才 邀北漂公務員返鄉成就青年夢想

2019-09-25 09:50

廣告「蠻牛先生」真是頭蠻牛 他有段感人的3腳藝術人生

2019-09-24 19:02

台南車站前將有新門面 國賓大樓外觀準備拉皮了！

2019-09-25 12:32

果然是「大內高手」！ 大內百歲人瑞任鄰長52載還打拳

2019-09-25 13:06

高市議員市政考察 韓國瑜選3大亮點並全程陪同

2019-09-25 15:22

新北屈公病300人孳清淨山 侯友宜下午也要視察

2019-09-25 13:07

重慶北路北上匝道塞爆 議員批：塞車是上班唯一選擇

2019-09-25 12:40

愛情摩天輪有譜？土開公司已納入港區招商項目

2019-09-25 16:14

桃市去年度舉債 325億創新高

2019-09-24 23:28

競選工作室前道路被封閉 立委參選人陳致曉：妨害民主選舉

2019-09-24 21:27

老人是寶 新北重陽禮金發放近10億

2019-09-25 00:07

真實「返校」 台南推不義遺址調查

2019-09-24 23:49

嘉市將出現曼哈頓懸日 市府：別為了追日冒險

2019-09-25 15:43

台北牛肉麵大評比 「雙寶」傳統味摘冠

2019-09-24 23:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top