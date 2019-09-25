白晝之夜10月5日晚登場 北市府籲搭大眾交通工具

2019-09-25 17:48 中央社 台北25日電



台北市白晝之夜邁入第4年，10月5日晚間6時在大直、內湖地區登場，由於當天為補班日，交通將會是一大衝擊，文化局呼籲內科上班族當天搭乘大眾交通工具，下班後輕裝參加活動。

白晝之夜記者會今天在美麗華舉辦，主辦的台北市文化局表示，白晝之夜邁入第4年，前3年吸引逾20萬人次參加，去年飆升至40萬人次，而今年時間為10月5日晚間6時至翌日清晨6時，在大直、內湖一帶舉行，圈定捷運大直站至西湖站間的多樣性空間，商場、公園、馬路都是主要活動範圍。

而10月5日為補班日，內科交通在上下班尖峰時間嚴重阻塞，對此，白晝之夜藝術總監胡朝聖說，早在確定舉辦地區後，就不斷與內湖科技園區發展協會進行協調，致力減輕交通衝擊。

他說，依照往年經驗，活動人次最多的時刻為晚間7時至10時，幾十萬人次不會在開幕式時湧入，捷運文湖線劍南路站往忠孝復興站單向區間車，營業時間也將延至10月6日凌晨2時。

此外，台北公車路線內湖幹線、紅2、藍26末班車也將延後至10月6日凌晨2時。

胡朝聖也闡述此次白晝之夜主題「雙面芭蕾」概念，「每個人就像是城市的芭蕾舞者，跳出自己的文化與內涵」，盼透過白晝之夜在大直、內湖地區的舉辦，達成國際化、產業化與在地化目標，用文化扎根。

他說，屆時將呈現至少45場演出與22處藝術裝置，作品也非常密集，步行距離甚至只需1分鐘，要讓更多人探索大直與內湖一帶。

法國在台協會主任公孫孟致詞時表示，巴黎每年10月最重要的活動就是舉行白晝之夜，至今全球已有30多個城市響應，很開心巴黎送給各城市的美好禮物，也期待屆時台北市民與藝術家的種種互動。

台北市副市長蔡炳坤致詞時表示，白晝之夜前幾年舉辦地點都在較有歷史感的城區，今年選在內湖，因當地有非常多的科技公司與企業總部，區域景觀很有未來感，公私空間都有不少公共藝術，同時畫廊林立，可與白晝之夜互相搭配。

白晝之夜2002年創始於巴黎，根基於「都市創新」及「公共空間設計」兩大核心概念，台北市自2016年起舉辦，有「跨夜舉辦」、「免費參加」及「公民參與」3大特色。