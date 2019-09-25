手工西服世界爭光 柯文哲：要讓遊客來台都做一套回去

2019-09-25 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北市西服商業同業公會舉辦「2019 Taipei正裝時刻」活動今在市府開跑，市長柯文哲也出席活動致詞。記者翁浩然／攝影 分享 facebook 台北市西服商業同業公會推廣西服產業，舉辦「2019 Taipei正裝時刻」活動，今在市府開跑，由今年獲「世界洋服同業聯盟大會國際競賽」男女西服雙料金牌的台灣手工西服隊伍成員展示得獎作品並走秀暖身，市長柯文哲也出席活動頒獎表揚。「正裝時刻」將於10月20日下午2點在台北SOGO復興館前廣場舉行素人走秀評選，優勝將可獲價值逾6萬元的手工西服1套。

台灣手工西服隊伍赴義大利參加國際洋服競賽，從23國共350多名設計師作品中脫穎而出，由紳裝西服、格蘭西服兩店設計師分別拿下男女西服的金針金線金牌及創意設計評比金首獎，由柯文哲頒獎表揚。

柯文哲出席致詞時表示，手工西服是台灣傳統產業，近來透過校園講座來連結年輕一代，去年首屆正裝時刻活動也開始讓台北街頭有了手工西服的時尚感，帶動穿著風潮，今年又在國際得獎；從推展觀光來看，他希望國際遊客來台觀光都能順便做一套西服回家，至於要如何做，還會再討論。

台北市西服商業同業公會理事長林有義受訪則表示，台灣手工西服融合上海日本等西服工法特色，近來設計偏向貼身舒適，讓人穿了有形卻不會「硬邦邦」，品質與設計13年來在國際得獎奪冠屢獲肯定。

針對結合觀光產業，林有義表示，台灣手工西服價格相對歐美10萬元起跳、日韓6萬元起跳，約只要3、4萬元就能做一套，因此國際遊客若想買西服，來台買，省下的錢剛好變旅費；現與市府研究中，預計冬天起會在機場等地放置DM等方式吸引遊客，店家也會提供一定優惠。