新北府會攜手演歌仔戲 26日起開放索票

2019-09-25 15:18 中央社 新北25日電



新北市政府與新北市議會每年攜手演出「敬老獻藝歌仔戲」，今年推出新戲碼「如戲人生」將於10月6日晚上7時在新北市政府3樓多功能集會堂粉墨登場，活動於26日起開放索票。

新北市府新聞局今天發布新聞表示，市府官員與市議員聯手舉辦的「敬老獻藝歌仔戲」活動，已連續舉辦9年，透過演出促進府會深厚情感。重陽節前，市府官員再次與市議員擔綱演出，攜手推動老人福利。

首度參演的新北市議員唐慧琳、戴瑋姍，今天在記者會帶來精彩小片段小試身手。市議員廖宜琨、及原住民市議員馬見Lahuy．Ipin，盛裝打扮出席，為10月6日完整版的演出暖場。

歌仔戲演員陣容，包括參演多次並是當年活動主要推手的民主進步黨籍市議員王淑慧，及不同黨籍的市議員白珮茹、賴秋媚、劉美芳、林銘仁、林裔綺、蔡淑君、楊春妹、葉元之等。

新北市府團隊包括副市長陳純敬、民政局長柯慶忠、經發局長何怡明，及裝扮為媒婆的地政局長康秋桂。

「如戲人生」描述青梅竹馬的一對情侶，因為男主角中舉之後，卻迎娶官家千金的故事。市府說，有興趣的市民26日起可至市府1樓服務台、新北市立圖書館服務台、新北市藝文中心B1服務台免費索取入場券。