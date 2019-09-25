親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

神展開！ 威京集團砸372億元標回京華城

郭台銘退黨案 國民黨中常會通過予以慰留

新北府會攜手演歌仔戲 26日起開放索票

2019-09-25 15:18中央社 新北25日電

新北市政府與新北市議會每年攜手演出「敬老獻藝歌仔戲」，今年推出新戲碼「如戲人生」將於10月6日晚上7時在新北市政府3樓多功能集會堂粉墨登場，活動於26日起開放索票。

新北市府新聞局今天發布新聞表示，市府官員與市議員聯手舉辦的「敬老獻藝歌仔戲」活動，已連續舉辦9年，透過演出促進府會深厚情感。重陽節前，市府官員再次與市議員擔綱演出，攜手推動老人福利。

首度參演的新北市議員唐慧琳、戴瑋姍，今天在記者會帶來精彩小片段小試身手。市議員廖宜琨、及原住民市議員馬見Lahuy．Ipin，盛裝打扮出席，為10月6日完整版的演出暖場。

歌仔戲演員陣容，包括參演多次並是當年活動主要推手的民主進步黨籍市議員王淑慧，及不同黨籍的市議員白珮茹、賴秋媚、劉美芳、林銘仁、林裔綺、蔡淑君、楊春妹、葉元之等。

新北市府團隊包括副市長陳純敬、民政局長柯慶忠、經發局長何怡明，及裝扮為媒婆的地政局長康秋桂。

「如戲人生」描述青梅竹馬的一對情侶，因為男主角中舉之後，卻迎娶官家千金的故事。市府說，有興趣的市民26日起可至市府1樓服務台、新北市立圖書館服務台、新北市藝文中心B1服務台免費索取入場券。

歌仔戲圖書館

相關新聞

視察牛埔山管制步道 侯友宜：屈公病疫情還在控制範圍

2019-09-25 16:22

手工西服世界爭光 柯文哲：要讓遊客來台都做一套回去

2019-09-25 16:03

國慶日當天行程？ 侯友宜：該排的市政行程就先排

2019-09-25 15:47

浪漫北車 台鐵28對佳偶步入禮堂

2019-09-25 14:00

秋季吃萬里蟹 推獨家口味料理、還能抽7777元鱻蟹宴

2019-09-25 13:49

新北屈公病300人孳清淨山 侯友宜下午也要視察

2019-09-25 13:07

影／天然石塊打造古樸質感 淡水公司田溪護岸11月完工

2019-09-25 12:58

為台東焚化廠啟用作準備 饒慶鈴今帶隊參訪新北2焚化廠

2019-09-25 12:58

改善車輛排汙 北市推大柴油車免費定檢、汰換多元補助

2019-09-25 12:53

重慶北路北上匝道塞爆 議員批：塞車是上班唯一選擇

2019-09-25 12:40

淡海輕軌分隔島遭亂丟垃圾 捷運局：每周派員巡查

2019-09-25 12:39

高嘉瑜控北市捷運局 放任租屋公司炒作出租價

2019-09-25 12:24

北市道路綠地小巧思 敦煌環北施放地景煙花秀

2019-09-25 12:18

外籍帥哥誘入店購物惹議 北市發消費警訊點名這家公司

2019-09-25 11:54

優人神鼓遇火 文化部急難補助1500萬

2019-09-25 11:50

皇冠北海岸線公車862改716 泡湯吃海鮮搭乘首選

2019-09-25 09:16

老人是寶 新北重陽禮金發放近10億

2019-09-25 00:07

微笑單車2.0明年公館試辦 將可電子支付

2019-09-25 00:00

下月進駐中繼攤位 環南攤商：太緊迫

2019-09-24 23:16

看見沼澤變成「曼哈頓」 侯友宜訪越南為造鎮取經

2019-09-24 22:52

節能家電補助 新北收件到年底 基隆將公布第2波申請方案

2019-09-24 22:41

捷運新莊Y19a站設計 地方存疑盼再探討

2019-09-24 19:01

路狹救護車難進出 金山公所拓寬完成

2019-09-24 19:00

瑞芳深澳里共餐有好料 長者享用海鮮大餐

2019-09-24 19:00

貢寮龍崗里道路終拓寬 十月起公車行駛

2019-09-24 18:59

無償代管16年 汐止荒廢地變小森林

2019-09-24 18:58

北市「YouBike2.0」提供電子支付 明年1月公館試辦

2019-09-24 18:23

台北牛肉麵饗味國際大評比 這家「雙寶牛肉麵」再奪冠

2019-09-24 17:06

新北今年上半年交通事故119死 65歲長者占30%最多

2019-09-24 16:51

悠遊卡電子支付6個月內全殲對手？ 北市議員質疑柯文哲跳票

2019-09-24 16:14

打擊校園電子煙 北市將訂行政命令與自治條例

2019-09-24 16:08

新北重陽禮金照發放 57萬人總額近10億

2019-09-24 15:17

新北觀光局：購物團漸沒落 體驗遊程漸崛起

2019-09-24 14:24

秋遊獅頭山 泡湯兼賞花

2019-09-24 14:17

旅遊平台最夯國旅票券 九份平溪1日遊居冠

2019-09-24 14:14

北市補助表演團體禁粗口 林穎孟酸：海角七號不能播了

2019-09-24 13:27

新北動保微電影及詞曲創作獎徵件中 獎金總額高達27萬

2019-09-24 12:13

停辦1年卻遷入歇業幼兒園招51生 汐止私幼遭罰6萬

2019-09-24 12:00

好掉漆！北市府推「台北伴手禮」多年 民眾一問三不知

2019-09-24 10:43
看更多

熱門文章

台灣觀賞蝦奪世界冠軍！ 小小一尾身價飆6萬

2019-09-25 10:06

台北牛肉麵饗味國際大評比 這家「雙寶牛肉麵」再奪冠

2019-09-24 17:06

搶好康要快！彰化5千元節能補助 下月9日關門

2019-09-24 19:29

台南麻豆交流道口暗藏死亡危機 立委要求45天改善

2019-09-24 19:12

麻豆往返高鐵嘉義站快捷公車11月將上路 每天至少10班

2019-09-24 19:50

中台禪寺108法師圍繞 呂崇民送父親最後一程

2019-09-25 12:34

國慶焰火今晚試放5分鐘 照亮高屏夜空

2019-09-24 20:30

點亮基隆阿根納造船廠 今晚試燈搶先看

2019-09-24 22:03

年產值逾10億元 屏東水族王國品種推陳出新

2019-09-25 07:08

「貴人散步音樂節」公布最終陣容 茄子蛋台南開唱

2019-09-24 18:06

北市「YouBike2.0」提供電子支付 明年1月公館試辦

2019-09-24 18:23

宜蘭這家超市願意貨進上千公尺山區 開車來回就要4小時

2019-09-25 11:52

盧秀燕：停掉肉品市場遷烏日 要當開工市長

2019-09-25 11:53

汐止星光橋新光雕 宛如飛龍跨河

2019-09-23 23:46

藍委指捍拒中捷延伸大坑 林佳龍引《返校》名句反擊

2019-09-24 22:25

高嘉瑜控北市捷運局 放任租屋公司炒作出租價

2019-09-25 12:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top